W Anglii może zostać wprowadzony Tier 4, z nakazem pozostania w domach, jeśli statystyki w Tier 3 nie zaczną spadać

Miliony mieszkańców Anglii mogą po świętach zostać objęci nakazem „pozostania w domach”, jeśli rząd zdecyduje się wprowadzić Tier 4 ze względu na ciągle rosnącą liczbę zachorowań w rejonach, w których wprowadzenie Tier 3 nie przyniosło spodziewanych efektów.

Obecnie aż 70 proc. rejonów Anglii zostało objętych najwyższym stopniem zagrożenia – Tier 3, jednak rząd obawia się, że restrykcje tam wprowadzone, mogą być niewystarczające. Jak podaje „The Times” powołując się na źródło rządowe – kwestia wprowadzenia czwartego poziomu zagrożenia – Tier 4 – staje się coraz bardziej realna.

Wprowadzenie Tier 4 w Anglii

Mimo wprowadzenia najsurowszych restrykcji zgodnie z trzystopniowym systemem alertowym, statystyki w rejonach objętych Tier 3 nadal rosną, co z kolei wskazuje na to, że obowiązujące tam regulacje nie przynoszą spodziewanych efektów.

Gdyby rząd zdecydował się na wprowadzenie wyższego – czwartego poziomu zagrożenia, Tier 4 w rejonach z najwyższą liczbą zachorowań po świętach, ich mieszkańcy zostaliby objęci nakazem „pozostania w domach”, ponadto szkoły mogłyby pozostać zamknięte przez kolejny tydzień, a sklepy z artykułami, które nie są pierwszej potrzeby, także musiałyby zostać zamknięte.

Rząd rozważa zaostrzenie restrykcji

„The Times” powołując się na źródło rządowe podaje: „Istnieją powody do zaostrzenia restrykcji bardziej niż w Tier 3 i stają się one coraz mocniejsze. Wiązałoby się to z zamknięciem sklepów z artykułami, które nie są pierwszej potrzeby, nakazem pozostania w domach. Musiałoby być to rozważone razem z władzami lokalnymi”.

Od soboty około 38 milionów mieszkańców Anglii zostanie objętych najsurowszymi restrykcjami zgodnie z trzystopniowym systemem alertowym. Jak powiedział minister zdrowia - taka decyzja uważana przez rząd za konieczną.

Jeszcze w listopadzie Scientific Adisory Group for Emergencies (SAGE) ostrzegło, że wprowadzenie Tier 4 może być konieczne, jesli trzystopniowy system alertowy nie będzie skuteczny.