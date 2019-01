W 2018 r. Meghan Markle wydała na ubrania £700 tys.! To pięć razy więcej niż księżna Kate

Fot.Getty

Meghan Markle jest powszechnie chwalona za swój elegancki, oryginalny styl ubierania. Jednak po przyjrzeniu się wydatkom księżnej okazało się, że wydaje ona na stroje prawdziwą fortunę!

Z informacji, do których dotarł portal Ufo No More wynika, że Meghan Markle wydała w zeszłym roku na ubrania ponad £700 tys.! Znaczącą część tej sumy stanowiła suknia ślubna od Givenchy, która kosztowała £387 tys., ale na inne stroje księżna Sussexu wydała jeszcze blisko £400 tys.! To, jak twierdzą eksperci, pięć razy więcej niż księżna Kate.

Kłopoty podatkowe księcia Harry'ego i Meghan Markle

Meghan Markle dba o swój styl, ale też nie szczędzi na stroje pieniędzy. Tylko ostatnio żona księcia Harry'ego pojawiła się na imprezie charytatywnej w zachodnim Londynie w płaszczu Oscara de la Renta wartym £2 600 – imprezie, na której doradzała osobom szukającym pracy, jak ubierać się na rozmowy kwalifikacyjne.

Portal Ufo No More sporządził ranking europejskich księżnych, które najwięcej wydały na ubrania w minionym, 2018 r.

1. Meghan Markle – ok. £794 tys.;

2. Księżna duńska Maria Elżbieta (żona następcy tronu Fryderyka) – ok. £93 tys.;

3. Zofia, hrabina Wesseksu (żona księcia Edwarda) – ok. £78 tys.;

4. Księżna Kate – ok. £72 tys.;

5. Księżna Monaco Charlene (żona księcia Alberta) – ok. £55 tys.;

6. Królowa Niderlandów Maksyma (żona króla Wilhelma Aleksandra) – ok. £51 tys.;

7. Księżniczka Beatrycze z Yorku (córka księcia Andrzeja i Sary Ferguson) – ok. £51 tys.;

8. Księżniczka Victoria (następczyni tronu Szwecji) – ok. £40 tys.

9. Królowa Hiszpanii Letycja – ok. £38 tys.;

10. Księżna Mette-Mari (żona następcy tronu Norwegii, księcia Haakona) – ok. £37 tys.

