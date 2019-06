UWAGA: Dziś nad Wielką Brytanię nadciągną burze i ulewy. Met Office ostrzega przed gwałtownym załamaniem się pogody

Fot. Getty

Na najbliższe dni meteorolodzy zapowiadają na Wyspach prawdziwe upały, ale dziś w wielu miejscach w kraju nastąpi gwałtowne i krótkotrwałe załamanie pogody. Eksperci Met Office ostrzegają przed silnymi wyładowaniami atmosferycznymi i ulewnymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić nawet do podtopień.

Komunikat Met Office na dzień dzisiejszy jest jasny – w niektórych miejscach w UK spadnie dziś tyle deszczu, co przez cały miesiąc. Silne wyładowania atmosferyczne i towarzyszące im ulewne opady deszczu to efekt upalnej pogody i nadciągających nad Wyspy, kolejnych gorących mas powietrza znad Afryki. Synoptycy ostrzegają, że burze, gwałtowne deszcze i silny wiatr mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, w związku z czym w chwili wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych należy niezwłocznie szukać solidnego schronienia.

Załamanie pogody będzie jednak krótkotrwałe i we wtorek na Wyspy powrócą upały, bez większych opadów deszczu. Temperatura powietrza, która dziś osiągnie na południowym – wschodzie kraju nawet 28 st. C., w ciągu najbliższych kilku dni poszybuje na południu UK do 34 st. C. Synoptycy nie wykluczają, że w tym tygodniu temperatura zbliży się nawet do rekordowych 35 st. C w czerwcu, odnotowanych 29 czerwca1957 r. w Londynie i 28 czerwca 1976 r. w Southampton.

Meteorolodzy uczulają także na ekstremalne jak na UK warunki pogodowe uczestników festiwalu Glastonbury, który zaczyna się w środę i który potrwa do niedzieli 30 czerwca. W trakcie festiwalu należy się spodziewać zarówno ponad 30-stopniowych upałów, jak i silnych wyładowań atmosferycznych.