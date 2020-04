Universal Credit dyskryminuje pracujących rodziców samotnie wychowujących dzieci, a szczególnie samotne matki

Pracująca matka otrzymała prawo do rozpoczęcia prawnej batalii przeciwko systemowi zasiłkowemu Universal Credit dyskryminującemu samotne matki. Kobieta została zmuszona do zadłużenia się, aby opłacić z góry opiekę nad dzieckiem, mimo że pomoc tę gwarantuje program rządowy, jednak z dużym opóźnieniem.

Świadczenia pomagające w opłaceniu opieki nad dziećmi to sztandarowy program pomocowy rządu dotyczący opieki socjalnej, jednak teraz przeciwko niemu wystąpiła samotna matka, która twierdzi, że jest on dyskryminujący.

Kobieta otrzymała prawo do wstąpienia na drogę sądową i oskarżyła system o to, że dyskryminuje on samotnych rodziców, z których większość to samotne matki. Twierdzi ona, że świadczenie na opiekę nad dziećmi wypłacane jest z opóźnieniem, co zmusiło ją do zmniejszenia godzin pracy i zadłużenia się na kwotę 2 000 funtów.

Obecnie Sąd Najwyższy zbada sprawę i orzeknie, czy faktycznie system dyskryminuje samotnych rodziców. 48-letnia matka pochodząca z Brighton pracowała w niepełnym wymiarze godzin, gdy jej córeczka była młodsza, jednak teraz dostała pracę na pełen etat i nie jest się w stanie zapewnić sama dziecku pełnej opieki.

Zgodnie z systemem Universal Credit kobieta ma prawo do otrzymania pomocy finansowej w ramach świadczeń, aby pokryć koszt opieki nad dzieckiem. Niestety okazało się, że system nie przewidział konieczności opłacenia przez rodzica takiej opieki z góry i pieniądze wypłacane są dopiero w ramach zwrotu za już poniesione koszty opieki.

To z kolei zmusiło 48-letnią matkę do zadłużenia się na 2 000 funtów i w konsekwencji zrezygnowania z pełnoetatowej pracy, aby zredukować koszt opieki nad dzieckiem. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, a kobieta powiedziała:

- Czuję ulgę, że sąd pozwolił mi wnieść tę sprawę, aby Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur musiało się zmierzyć ze swoim nielogicznym systemem, który zmusza pracujących samotnych rodziców, szczególnie samotne matki, do ryzykownych sytuacji finansowych, a nawet zmusza je do rezygnacji z pracy. Jedyne na czym mi zależy, to praca i zapewnienie opieki mojemu dziecku.

