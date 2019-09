Michel Barnier: Nie mamy podstaw, by wznawiać rozmowy ws. Brexitu. Wielka Brytania nie przedstawiła żadnych propozycji

Czołowy unijny negocjator ds. Brexitu, Michel Barnier powiedział, że Wielka Brytania nie przedstawiła do tej pory żadnych wiarygodnych propozycji dotyczących irlandzkiej granicy, które pozwoliłyby na wznowienie rozmów. Dlatego nie widzi podstaw, aby wracać do negocjacji.

Michel Barnier powiedział parlamentarzystom europejskim, że nadal nie ma dostatecznych podstaw do wznowienia negocjacji dotyczących irlandzkiego backstopu. Sześć miesięcy po tym, jak Theresa May wraz z Komisją Europejską zakończyły rozmowy w tej sprawie.

- W nadchodzących tygodniach zobaczymy, czy Brytyjczycy będą w stanie przedstawić wiarygodne propozycje na piśmie, które będą prawnie możliwe do przeprowadzenia. (…) Po tym, jak osiągnęliśmy porozumienie, na podstawie tego, co możemy powiedzieć dzisiaj, nie mamy powodów do bycia optymistami… Nie potrafię wam powiedzieć obiektywnie, czy umowy z rządem lub panem Johnsonem będą mogły zostać podpisane do połowy października – oświadczył Barnier.

Główny negocjator UE dodał także, iż istnieje wola ze strony brytyjskiej do „wzmożenia kontaktów”, jednak jeśli chodzi o zastąpienie opcji backstop „piłka jest po stronie brytyjskiej”, a „sytuacja związana z Brexitem pozostaje poważna i niepewna”.

Komentarze Barniera zostały opublikowane przez Komisję Europejską i stanowią mocny dowód na brak postępu w rozmowach z Brukselą, podczas gdy brytyjski premier upierał się, że renegocjacje "znajdują się w procesie".

Szef z ramienia UE ds. negocjacji brexitowych podkreślił także, że twardy Brexit – mimo głosowania w brytyjskim parlamencie – nie został wykluczony.

- Twardy Brexit nigdy nie będzie decyzją Unii. Jednak nie możemy uniknąć takiego scenariusza w pojedynkę – dodał Barnier.

