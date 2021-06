Tylko 0.7 proc. Polaków planuje podjęcie pracy sezonowej w UK w 2021 roku

Polacy nie chcą pracować sezonowo w UK - w 2021 jedynie 0,7 proc. (!!!) naszych rodaków planuje wyjazd "na saksy" do Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku ten odsetek był znacznie większy i wynosił 23 proc. Co stoi za tak diametralną zmianą?

Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na decyzję Polaków o podejmowaniu prac sezonowych? Raport "Czy Polacy planują pracę sezonową w 2021 roku? Wpływ pandemii na rynek pracy sezonowej" przygotowany przez portal Europa.jobs próbuje udzielić odpowiedzi na tak właśnie postawione pytanie. "Wyjazd do pracy sezonowej jest nieodłączną częścią tzw. normalności, która istniała zanim wprowadzono pierwszy lockdown. Warto sobie zdawać sprawę iż rynek pracy w ostatnim roku zmienił się nadzwyczajnie, nie wspominając o innych aspektach życia" - jak czytamy. Jaką tezę można postawić po lekturze tego raportu? Wszystko wskazuje na to, że w 2021 sytuacja zaczyna się normalizować, ale w kwestii wyjazdów do Wielkiej Brytanii mamy czynienia z dramatycznym wręcz spadkiem podaży na pracę ze strony naszych rodaków. Czym jest to spowodowane? Zapraszamy do lektury!

Sezonowa praca w UK w 2021? Polacy mówią NIE

"Czy pandemia koronawirusa zwiększyła obawy o wyjazd do pracy za granicę?" - na tak postawione pytanie ponad 66% ankietowanych osób odpowiedziało "Nie", ale 27 proc. podkreśliło, że pewne obawy w tym względzie nadal istnieją. Czego Polacy planujący sezonową pracę poza Polską boją się najbardziej? 47 wskazało na "niespodziewaną zmianę obostrzeń". "I jest to całkiem zrozumiała obawa, chociażby z tego powodu że w ciągu ostatnich pół roku te obostrzenia zmieniały się z dnia na dzień, inaczej w każdym kraju Europy. Praktycznie nie dało się nadążać za wiadomościami" - podaje portal Europa.jobs.

Ankietowani wymieniali również obawy związane z:

niestabilną sytuacją w kraju

strachem przed zachorowaniem

strachem przed zwolnieniem

brakiem poczucia bezpieczeństwa

Gdzie Polacy wyjeżdżają najchętniej? "Niezmiennie od lat Niemcy pozostają na czele destynacji zarobkowych. Ponad 40% osób ankietowanych planuje wyjazd właśnie do tego kraju" - czytamy w raporcie. Głównymi atutami naszych zachodnich sąsiadów jest bliskość zarówno kulturowo-obyczajowa, jak i samej granicy (co jest warunkiem niezwykle istotnym!), a poza tym nie można zapominać o poziomie zarobków. Przeciętnie w ogrodnictwie stawka godzinowa brutto wynosi 10,35 EUR (ok. 47 zł), w branży budowlanej sięga 13,9 EUR, a na zbiorach - 9,7 EUR (ok. 44 zł).

Obecnie chęć do wyjazdu w takim charakterze deklaruje zaledwie 0,7 proc.

Również dużą popularnością cieszą się Holandia (30.9% ankietowanych deklarowało chęć wyjazdu właśnie tam), dalej jest Francja (5.9%), Norwegia (5.7%) czy Belgia (4.5%). Co z Wielką Brytanią? Jak się okazuje Wyspy zanotowały znaczący spadek zainteresowania ze strony Polaków sposobiących się do wyjazdu na saksy. Obecnie chęć do wyjazdu deklaruje zaledwie 0,7 proc., kiedy jeszcze w zeszłym roku odsetek ten wynosił aż 23 procent! Czym jest to spowodowane? Odpowiedź nasuwa się jedna - Brexitem, radykalną zmianą w polityce imigracyjnej wobec pracowników z UE i zamknięciem rynku pracy na Wyspie. Nowy system imigracyjny preferuje pracowników-specjalistów, a nie osoby wykonujące proste, ale potrzebne prace (najczęściej fizyczne).

Nie można również zapominać o obostrzeń związanych z pandemią nadal obowiązujących na Wyspach. Jeśli już ktoś otrzyma wizę pracowniczą lub w jakiś inny legalny sposób zatrudni się w UK to będzie musiał się poddać 10-dniowej kwarantannie i obowiązkowo zrobić płatne testy zarówno przed przybyciem do UK, jak i już na miejscu.

Gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają "na saksy"? Mamy wyniki specjalnego raportu!

"Reasumując, pandemia wciąż trwa i to jest fakt nie do obalenia" - czytamy w podsumowaniu badania Europe.jobs. "Jednak pandemia powoli przestała być główną przeszkodą, a bardziej zasadą z którą musimy się obyć. (...) Nawet osoby zniechęcone wyjazdem na prace sezonowe w 2021 roku, wskazywały powody zupełnie nie związane z koronawirusem. Mało tego, większość osób ankietowanych jednak jest gotowa na wyjazd za granicę. Rok temu w tym samym okresie pracownicy masowo wracali z zagranicy, poprzez brak pewności w zaistniałej sytuacji".

