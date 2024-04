Crime Tworzenie deepfake’owych obrazów o charakterze seksualnym będzie przestępstwem

Projekt nowego prawa przewiduje penalizowanie deepfake’owych obrazów o charakterze seksualnym. Niezależnie od tego, czy obrazy te będą udostępniane w sieci, czy nie.

Deepfake? Czeka nas zaostrzenie prawa

Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że zamierza rozprawić się z tworzeniem w sieci deepfake’owych obrazów o seksualnym charakterze. Zgodne z nowymi przepisami każdy, kto bez zgody osoby zainteresowanej utworzy deepfake o charakterze jednoznacznie seksualnym, zostanie ukarany. Tworzenie tego typu obrazów, niezależnie od tego, czy trafią one ostatecznie do sieci, czy nie, będzie penalizowane. A rodzaj i skala kary będzie zależała od skali wyrządzonej szkody. Twórca deepfake’a może otrzymać bardzo wysoką grzywnę, ale może też za to przestępstwo trafić do więzienia.

Tworzenie deepfake’owych obrazów o seksualnym charakterze trafi na listę przestępstw poprzez nowelizację ustawy Criminal Justice Bill. Ta wciąż jest procedowana w brytyjskim Parlamencie.

Stop poniżaniu i degradacji ludzi

Minister ds. ofiar i ich ochrony nie ma wątpliwości, że nowe prawo jest nadzwyczaj potrzebne. Chodzi o to, by dać kres dosyć swobodnemu obecnie poniżaniu i dehumanizacji ludzi w internecie. – To kolejny przykład na to, jak niektórzy ludzie starają się poniżać i odczłowieczać innych. A zwłaszcza kobiety. To może powodować katastrofalne konsekwencje, jeśli taki materiał rozejdzie się szerzej. Ten rząd nie będzie tego tolerował. Nowa kategoria przestępstwa stanowi krystalicznie jasny sygnał, że tworzenie takich materiałów jest niemoralne. Że jest ono często mizoginiczne i stanowi przestępstwo – tłumaczy Laura Farris.

A nowy projekt chwali także opozycja, potwierdzając, jak daleko idące konsekwencje deepfake’i mogą mieć dla ofiary. – Nakładanie czyjegoś wizerunku na zdjęcia i filmy o charakterze jednoznacznie seksualnym stanowi rażące naruszenie ich autonomii i prywatności. To może im wyrządzić ogromną szkodę i nie może być tolerowane – mówi Yvette Cooper, minister spraw wewnętrznych w Gabinecie cieni Partii Pracy. I dodaje: – Istotne jest, aby policja i prokuratorzy byli dobrze wyszkoleni i mieli narzędzia niezbędne do rygorystycznego egzekwowania tych przepisów. Aby byli w stanie powstrzymać sprawców przed takim bezkarnym działaniem.