Trzech nastolatków zostało „zgniecionych na śmierć” w jednym z hoteli w Irlandii Północnej w Dniu Świętego Patryka

Podczas obchodów Dnia Świętego Patryka w jednym z hoteli w Irlandii Północnej doszło do tragicznego wypadku, w czasie którego trzech nastolatków zostało „zgniecionych na śmierć” przy drzwiach wejściowych.

Dwóch chłopców w wieku 16 i 17 lat oraz jedna 17-letnia dziewczyna zginęli w Greenvale Hotel w Cookstown w Irlandii Północnej. Policja poinformowała, że nastolatkowie zostali dosłownie „zgnieceni na śmierć”, gdy do hotelu próbowała wejść duża grupa ludzi i w międzyczasie doszło do bójki.

Służby ratunkowe zostały wezwane do hotelu około godziny 9.30 w niedzielę wieczorem. Mark Hamilton z policji powiedział:

- Potwierdzam, że trzeci nastolatek zmarł w wyniku poniesionych obrażeń w Greenvale Hotel w Cookstown ubiegłej nocy. Z naszego śledztwa wynika, że doszło do dużego ścisku przy drzwiach frontowych hotelu. Wygląda na to, że przy drzwiach powstał tłum, który napierał na wejście do hotelu.

Hamilton zaapelował także do świadków zdarzenia, którzy posiadają jakiekolwiek zdjęcia lub nagrania z incydentu, o dostarczenie policji materiałów, a nie publikowanie ich na portalach społecznościowych.

- Po pierwsze i najważniejsze myślami jesteśmy dzisiaj z rodzinami tych trzech młodych ludzi, którzy stali się ofiarami tego tragicznego wypadku, a także z osobami, które odniosły obrażenia i przebywają obecnie w szpitalu. Jest to szczególnie bolesne, gdyż takie wydarzenie, które powinno być zabawą dla tych młodych ludzi w noc Świętego Patryka, zamieniło się w taką tragedię.

Obecnie w szpitalu znajduje się także 14-letnia dziewczynka, której stan jest stabilny.

