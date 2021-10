"Trzeba szukać siebie na różne sposoby, aby lepiej żyć" - wywiad z Marzeną Ciesielską, autorką książki "Jak zostać mądrą wariatką" [KONKURS]

Jak dbać o zdrowie psychiczne w obecnych, trudnych czasach? Z czego wynikają nasze problemy ze zdrowiem psychicznym? Kiedy warto zwrócić się o poradę specjalisty? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to zapraszamy do lektury obszernego wywiadu z panią Marzeną Ciesielską, psychoterapeutką i terapeutką uzależnień, autorską książki "Jak zostać mądrą wariatką. Instrukcja obsługi siebie - Ty kontra Ty"

Komu najbardziej poleciłaby Pani swoją książkę? Jakie osoby powinny po nią sięgnąć i co mogę w niej znaleźć?

Marzena Ciesielska: Książka "Jak zostać mądrą wariatką" jest dla każdej osoby, której zależy na sobie. Doktor Ewa Woydyłło-Osiatyńska, psycholog, autorka kilkunastu książek psychologicznych, znana i uznana specjalistka w swojej dziedzinie, zapraszana do programów telewizyjnych jako ekspertka, poleca moją książkę każdemu. Pisze, że jest "...dla poszukujących – bo tu znajdą pomysły, wskazówki, przykłady i argumenty pomagające pokonać lęk przed zmianą. Następnie dla nowicjuszy w dziedzinie psychologicznych rozważań, bo Autorka umie pisać jasno, prosto i konkretnie. A na końcu dla całej reszty, czyli dla nas wszystkich (także dyplomowanych psychologów) – bo książka zawiera sporą porcję edukacji opartej na naukowej wiedzy, a jednocześnie jest ciepłym i bezpiecznym przewodnikiem po ludzkich słabościach i ograniczeniach" (recenzja wydawnicza zamieszczona w całości na: https://centrumterapiisos.eu/dr-ewa-woydyllo/)

Rodzice powinni sprezentować ją swoim dzieciom, a dzieci - dorosłym. Dlaczego? Ponieważ wyjaśniam jak ważne jest poczucie wartości w naszym codziennym życiu. Lichutkie i słabe poczucie wartości oznacza, że wybory, które podejmujesz każdego dnia od zakupu bułek po wybór partnera, pracy czy podjęcia ważnej decyzji mogą być również zbyt trudne, przytłaczające.

Czy pisząc tę książkę opierała się Pani także na swoich własnych doświadczeniach?

Marzena Ciesielska: Sama miałam poczucie wartości w opłakanym stanie, czułam się niepewna, zagubiona. Ten stan nie wynikał z faktu, że życie dało mi w kość, to ja sama dawałam sobie w kość. Robiłam zamachy na własną emocjonalność - byłam albo zbyt surowa dla siebie, zbyt wymagająca, bo odpuszczałam sprawy, które powinnam przypilnować i mieć na nie zwiększoną czujność. Kierował moim życiem przypadek i brakowało mi wiary w siebie.

Kilka lat zajęło mi odkrycie z jakich elementów składa się poczucie własnej wartości. Wszyscy chcemy mieć je wysokie, czuć się dobrze ze sobą. Posiadać siłę wewnętrzną, pewność siebie na rozmowach kwalifikacyjnych, obracać się w towarzystwie podobnych ludzi. Trudno natomiast jest osiągnąć ten stan nie wiedząc czym on właściwie jest.

Stworzyłam instrukcję obsługi siebie, gdzie TY, drogi czytelniku, mierzysz się ze sobą. TY kontra TY taki jest podtytuł mojej książki. Twoja mądrość jest wystarczająca, abyś pozwolił sobie na odkrywanie siebie, poznawanie bliżej swojej natury, osobowości, emocjonalności. Jestem głęboko przekonana, że można odnaleźć drogę do swojej mądrości. A "wariatkowość", to również składowa naszej natury, jesteśmy nieźle pokręceni, błądzimy, popełniamy gafy, zaliczamy koncertowe porażki. I co z tego? Najważniejsze jest to, jak się dźwigamy po upadku.

Wyjaśniam również w swojej książce co trzeba wiedzieć o naszym zdrowiu psychicznym. Mamy 14 typów osobowości. Każdy z nas składa się z kilku wiodących typów, ale możesz również sprawdzić, czy twoje zachowanie jest w normie, czy zaczynasz odchylać się niebezpiecznie, podążając w kierunku zaburzenia. Taka wiedza pozwala nam czuwać i dzięki niej możemy z powrotem wracać do bezpiecznej normalności. Moja misja to porządkować, wyjaśniać, oswajać, aby polubić naszą cudowną, pokręconą emocjonalność i traktować jako ważny element nas samych, a nie jako zbędny balast, który dostaliśmy od matki natury.

W jaki sposób rozpoznać granicę pomiędzy słabszym samopoczuciem, gorszym dniem, a chwilą, w której warto poszukać pomocy specjalisty?

Marzena Ciesielska: Psychoterapia brzmi poważnie. Kojarzy się, z sytuacją w której osoby korzystające z pomocy terapeutycznej, psychologicznej muszą mieć wielki problem ze sobą. Muszą być nieźle pogubieni, skoro sami siebie nie potrafią ogarnąć.

Nic bardziej mylnego! Każdy terapeuta ma obowiązek przejść minimum 3 lata terapii. Czy oznacza to, że jest nienormalny? Terapia to trening. Kiedy ćwiczysz na siłowni robisz to dla swojego komfortu, lepszego samopoczucia, zadbania o ciało. Analogicznie jest w terapii. Możesz na nią chodzić ponieważ chcesz troszczyć się o swoją emocjonalność, mieć większy komfort psychiczny oraz lepiej rozumieć swoje wybory i zachowania. Inaczej mówiąc jest to SPA dla twojego wnętrza.

Jakie są Pani doświadczenia związane z prowadzeniem terapii i prywatnego gabinetu głównie dla Polaków na emigracji? Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Pani nasi rodacy?

Marzena Ciesielska: Pracuję z Polakami będącymi na emigracji, którzy cenią sobie kontakt z rodakiem, który zna zawiłości realiów polskiego dojrzewania, relacji społecznych i polskich kodów kulturowych. Oczywiście różnica w cenie oraz dostępność i jakość terapii także decydują o wyborze. Przemawia ona za polskim specjalistą.

Najczęstsze problemy rodaków mieszkających poza ojczystym krajem są takie same, jak osób mieszkających w Polsce. Nie uciekniemy przed sobą, wyjeżdżając w inny zakątek świata. Depresja, nałogi, stany lękowe, problemy z emocjami, radzeniem sobie w relacjach z partnerem, dziećmi. Dochodzą oczywiście wyzwania związane z tęsknotą za bliskimi, którzy zostali w ojczystym kraju, różnice kulturowe czy dylematy związane z tym co dalej zrobić ze swoim życiem.

Jak Pani ocenia wpływ pandemii koronawirusa na nasze zdrowie psychiczne? Co można poradzić osobom, które miały problemy z izolacją, samotnością i niemożnością prowadzenia "zwyczajnego życia"?

Marzena Ciesielska: Pandemia dała się we znaki wszystkim. Zmieniliśmy przez ostatni czas nasze podejście do bardzo wielu kwestii. Są plusy i minusy, nie chcę rozpatrywać jedynie tego czasu jako negatyw.

Zmieniliśmy wartości, doceniliśmy zdrowie, relacje z bliskimi, bardziej doceniamy nasze prawo do wolności, które ograniczyła nam pandemia. Przekonaliśmy się, że możemy załatwić wiele spraw zdalnie. Wiele osób odkryło i doceniło, że mogą pracować zdalnie. Ale mamy też zbyt dużo izolacji, ograniczeń, samotności. Odezwały się drzemiące w nas lęki, konflikty które udawało się łagodzić poprzez "uciekanie " w pracę, zajęcia dodatkowe, teraz zaostrzyły się. Więcej rozwodów, kryzysów emocjonalnych, przemocy domowej czy depresji, stanów lękowych.

Do tej pory wymienione problemy istniały ale w utajonej postaci, zauważalne tylko dla wprawnego oka psychoterapeuty a pandemia je wyrzuciła na brzeg, przyśpieszyła, może wyostrzyła, pokazała w całej okazałości.

Mam wrażenie, że wielu z naszych czytelników nie do końca może wiedzieć czym różni się to, co robi psychoterapeuta, a psycholog lub psychiatra. Może Pani w kilku słowach wyjaśnić różnice i wytłumaczyć na czym polega praca psychoterapeuty?

Marzena Ciesielska: Psychiatra wypisuje leki, farmakologicznie wspiera osobę. Leki pomagają zmniejszać dokuczliwe dolegliwości: jak panika, obniżony nastrój czy różnego rodzaju lęki. Natomiast nie ma "cudownej tabletki", która zdziała cuda. Atak paniki wynika z emocjonalnego zablokowania się. Za dużo myślimy, mamy za dużo czarnych myśli w głowie. Leki mogą załagodzić natłok myśli i uczucie lęku, ale żeby dotrzeć do przyczyny problemu i ją zneutralizować potrzebny jest psychoterapeuta, a więc osoba, która specjalizuje się w prowadzeniu terapii psychologicznej. Stąd nazwa psycho-terapeuta. Tylko taki specjalista ma narzędzia, techniki i wie jak leczyć, przyczyny, a nie skutki.

Obiegowo mówi się, że trzeba się udać do psychologa. Psycholog nie posiada tych narzędzi co psychoterapeuta. Porównam te dwa zawody do ratownika medycznego i lekarza z pogotowia. Ratownik medyczny to taki psycholog, doraźnie wspiera, a decyzje o leczeniu, stanie zdrowia podejmuje lekarz czyli psychoterapeuta.

Jakie inne działania Pani podejmuje w zakresie dbania o zdrowie psychiczne?

Marzena Ciesielska: Piszę książki, tworzę kursy, założyłam grupę zamkniętą na Facebooku "Mądrzy wariaci", do której cię zapraszam. Dołącz do szeregów mądrali i świadomych ludzi, którzy wiedzą, że trzeba szukać siebie na różne sposoby, aby lepiej żyć. Oprócz tego mam kanał na YouTube, gdzie opowiadam, piszę i prowadzę wywiady z ludźmi, którzy sporo doświadczyli w życiu i opowiadają, jak ważne jest zdrowie psychiczne.

W mojej książce jeden rozdział poświęciłam superbohaterom, ludziom którzy nie dbali o swoją emocjonalność (wpadli w nałogi, chcieli popełnić samobójstwo), a jednak wyszli na prostą. Przeprowadziłam kampanię społeczną w mediach społecznościowych o zdrowiu emocjonalnym, dzięki czemu powstała książka oraz e-kurs "Jesteś niesamowicie mądrym wariatem" oraz uruchomiłam konsultacje. To wszystko jest po to, abyśmy mogli wspólnie popracować nad poczuciem własnej wartości. Zaniedbujemy emocjonalność, ignorujemy zdrowie psychiczne, a potem jesteśmy zaskoczeni, że depresja, że nałogi, że kryzysy, że rozwody, że zaburzenia jedzenia, myśli samobójcze.

UWAGA! Konkurs dla czytelników "POLISH EXPRESS"

Specjalnie dla naszych czytelników mamy 3 książki "Jak zostać mądrą wariatką. Instrukcja obsługi siebie - Ty kontra Ty" Marzeny Ciesielskiej do wygrania w konkursie. Aby wziąć udział w konkursie należy kliknąć w link konkursowy i odpowiedzieć poprawnie na pytanie.

Zwycięzców wylosujemy spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na konkursową zagadkę!

O autorce książki "Jak zostać mądrą wariatką": Marzena Cieselska

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym oraz specjalistą psychoterapii uzależnień. Posiadam ponad 15 letnie doświadczenie w pracy z pacjentami. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem „Pogotowie rodzinne” gdzie wspieram ofiary przemocy, pomagam wyjść z uzależnień oraz współuzależnienia a także pracuję z osobami, które doświadczyły stresu pourazowego w wyniku przeżycia traumy. Wspieram również osoby będące w żałobie , gdzie mimo upływu wielu lat nadal trudno im oswoić się i pogodzić ze stratą bliskiej osoby.

W Stowarzyszeniu „Nowe życie” prowadzę terapię głównie dla nastolatków. Okres dojrzewania to trudny czas dla młodego człowieka, który pod wpływem wielu czynników błądzi, wykazuje stany depresyjne, samookaleczenia się, ma myśli samobójcze, objawy lękowe czy eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi itp.

Pracuję też jako edukator rodziców i młodzieży w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania, uzależnień, zaburzeń lękowych. Na co dzień wspieram pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień, a także prowadzę w gabinecie prywatnym terapie on-line głównie dla Polaków na emigracji. W gabinecie prywatnym przyjmuję młodzież od 16 roku życia oraz dorosłych. Specjalizuję się w zaburzeniach nastroju (depresja), uzależnieniach, problemach natury lękowej, pomagam w kryzysach, budowaniu relacji na nowo, nauce komunikacji, oswajaniu i zrozumieniu własnych emocji.