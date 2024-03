Crime Trwa obława na nożownika z Londynu. Jego ofiara walczy o życie

Wczoraj w godzinach popołudniowych w jednym z pociągów Southeastern doszło do brutalnego ataku nożownika. W Londynie trwa obława na napastnika, tym bardziej, że jego ofiara walczy właśnie o życie.

Atak nożownika w biały dzień

Sieć obiegło już nagranie z koszmarnego ataku nożownika w pociągu Southeastern jadącym ze stacji kolejowej Shortlands do stacji kolejowej Beckenham Junction w London Borough of Bromley, w południowym Londynie. Na wideo widzimy napastnika, który rzucił się na swoją ofiarę, przewrócił ją i dźgał na oślep nożem. Następnie sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a jego ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Na nagraniu słychać także przerażonych pasażerów, którzy próbują skontaktować się z policją i ratownikami medycznymi. – K***a, natychmiast przestań! – krzyczy jedna z kobiet. I mówi do telefonu: – Jest tu mężczyzna z dużym nożem… Ten mężczyzna dźga kogoś w pociągu.

Trwa obława na nożownika

W Londynie trwa obecnie obława na nożownika z pociągu Southeastern. Śledczy przeglądają zapisy z kamer CCTV, zarówno z pociągu i stacji kolejowych, jak i z innych lokalizacji, które mogą pomóc ustalić, dokąd udał się napastnik po dokonaniu ataku nożem w biały dzień.

Happened on the train to Victoria station between Shortlands and Beckenham today A man with a knife attacking a person on the train.. pic.twitter.com/tjVtoDSGlF — London & UK Street News (@CrimeLdn) March 27, 2024

Oświadczenie w sprawie napaści wydał też operator Southeastern. – Zdajemy sobie sprawę z poważnego incydentu na pokładzie jednego z naszych pociągów, do którego doszło dziś po południu. Pomagamy jak możemy brytyjskiej policji ds. transportu i zachęcamy każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje, aby natychmiast się z nią skontaktował. Wszystkie nasze pociągi są wyposażone w kamery CCTV. Udostępniamy ten materiał filmowy brytyjskiej policji ds. transportu, pomagając w dochodzeniu – zaznaczył rzecznik.

I dodał: – Mamy także zintegrowany zespół ds. ochrony, składający się z kolegów z Southeastern, BTP i Network Rail. Już teraz współpracujemy, aby znaleźć osoby odpowiedzialne.