Tragedia w Londynie: Mężczyzna utonął ratując kobietę, która spadła z mostu London Bridge

Fot. Getty

Dziś w nocy, w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach, z mostu London Bridge spadła młoda kobieta. Na pomoc rzuciło jej się dwóch mężczyzn i choć kobietę udało się uratować, to jednego z nich bezinteresowna pomoc kosztowała życie.

Do wypadku doszło niedługo po północy. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn do rzeki Tamizy wpadła młoda kobieta, a na jej ratunek błyskawicznie ruszyło dwóch mężczyzn. O zdarzeniu szybko poinformowane zostały stosowne służby, które przybyły na miejsce i pomogły wydostać się z wody kobiecie oraz jednemu z mężczyzn. Drugi mężczyzna zaginął, a jego ciało znaleziono dopiero kilka godzin później. - W sobotę 24 kwietnia o 00:12 wezwano nas do zdarzenia, w którym kobieta wpadła do Tamizy w pobliżu London Bridge. Dwóch mężczyzn, którzy byli świadkami upadku kobiety z mostu, wskoczyło do rzeki, aby ją uratować. Jednostki morskiej straży przybrzeżnej i policji miejskiej zdołały uratować kobietę i jednego z mężczyzn. Niestety, po szeroko zakrojonych poszukiwaniach z udziałem helikopterów policyjnych, jednostek morskich, londyńskiej straży pożarnej, londyńskiego pogotowia ratunkowego i funkcjonariuszy policji miejskiej, zaginionego mężczyzny nie odnaleziono. O godzinie 6:00 nad ranem znaleziono ciało zaginionego mężczyzny. Jego najbliżsi krewni zostali powiadomieni i otrzymują wsparcie od funkcjonariuszy policji z jednostki City of London – poinformował rzecznik City of London police.

Pechowy most London Bridge

To niestety nie pierwszy w tym tygodniu tragiczny upadek z mostu London Bridge. We wtorek z mostu spadł 13-letni chłopiec, który z niewyjaśnionych powodów wysiadł na innym przystanku, niż robił to zazwyczaj w drodze do szkoły. Na ratunek nastolatkowi rzuciła się młoda kobieta, ale zdołała ona wyłowić z wody jedynie jego plecak i kurtkę.