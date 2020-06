TESCO wprowadza zmiany w zakupach online! Zdecydowanie na korzyść klientów

Fot. Getty

Po ponad 10 tygodniach obostrzeń w zakresie wykonywania zakupów online, Tesco postanowiło poluzować restrykcje. Sieć zmieniła także regulacje dotyczące zakupów stacjonarnych.

Po wybuchu epidemii koronawirusa Tesco musiało znacząco ograniczyć sprzedaż niektórych artykułów, które ludzie zaczęli w panice wykupywać dla siebie i swoich bliskich. Wśród reglamentowanych artykułów znalazł się wówczas nie tylko osławiony papier toaletowy, ale też alkohol, makaron, drożdże czy chleb. Wszystko jednak wskazuje na to, że tzw. panic-buying mamy już za sobą, w związku z czym sieć postanowiła znieść ograniczenia w liczbie kupowanych produktów. Od teraz wszystko będzie można nabyć w takiej ilości, w jakiej będziemy potrzebowali.

Jednak zniesienie ograniczeń dotyczących liczby kupowanych produktów spożywczych to nie jedyna zmiana, jaką zauważymy robiąc w Tesco zakupy online. Przez ostatnie 3 miesiące sieć pozwalała kupić max. 80 produktów za jednym razem, a teraz podniosła ten limit do 85. A to zawsze kolejny komfort dla klientów, którzy nie lubią się rozdrabniać z zakupami.

Zmiany zostały także wprowadzone w zakresie zakupów stacjonarnych w czasie złej pogody. Od teraz wszyscy klienci, którzy będą się musieli ustawić w kolejce do wejścia do sklepu w trakcie deszczu, będą mogli pozostać w samochodzie. „Jeśli będzie padał deszcz lub jeśli będzie wyjątkowo zimno, to możemy Cię poprosić o pozostanie w kolejce w samochodzie – my poinformujemy Cię, kiedy będziesz mógł wejść” - czytamy w oświadczeniu Tesco.

Ze statystyk gromadzonych przez sieć wynika, że najdłużej w kolejce do sklepu trzeba czekać tuż po godzinie 13, bo nawet 20 minut. Z kolei najmniejszy ruch jest od poniedziałku do czwartku w godzinach przed 11 i po 16.