TESCO surowo ukarane za sprzedaż przeterminowanej żywności. Sieć musi zapłacić £7,56 mln

Fot. Getty

Sieć Tesco została ukarana kwotą £7,56 mln za sprzedaż przeterminowanej żywności w trzech sklepach. Do nieprawidłowości wielokrotnie dochodziło w regionie Midlands.

Sieć Tesco słono zapłaci za to, że w trzech jej sklepach usytuowanych w regionie Midlands regularnie dochodziło do sprzedaży produktów z przekroczonym terminem przydatności do spożycia (ang. „use-by date”). Tego typu praktyki miały miejsce w latach 2016-2017 w dwóch sklepach Tesco Express w dzielnicy Bournville w Birmingham i w sklepie Tesco Metro zlokalizowanym przy Bristol Road South (obecnie sklep został przemianowany na dyskont Tesco pod nazwą Jack’s). W poniedziałek sąd Birmingham Magistrates Court uznał, że Tesco jest winne 22 naruszeniom dotyczącym bezpieczeństwa żywności i zasądził karę pieniężną w postaci £7,56 mln. Dodatkowo, jak poinformowało Birmingham city council, sieć została obciążona kosztami postępowania w wysokości £95 500.

Bezpieczeństwo konsumentów jest najwyższym priorytetem Tesco

Po ogłoszeniu wyroku rzecznik Tesco wyraził ubolewanie z powodu złych praktyk w zakresie sprzedaży żywności, do których doszło kilka lat temu w kilku sklepach w Birmingham i w okolicy miasta. Jednocześnie jednak rzecznik przypomniał, że bezpieczeństwo i satysfakcja z zakupów klientów jest dla sieci najwyższym priorytetem. - Jesteśmy rozczarowani faktem, że w roku 2016/17 w trzech sklepach [Tesco] znaleziono niewielką liczbę przeterminowanych produktów. Bezpieczeństwo naszych klientów jest zawsze naszym priorytetem, a [opisane] zdarzenia to wyjątek, zupełnie sprzeczny z wysokimi standardami bezpieczeństwa i jakości, jakich wymagamy w sklepach Tesco. W owym czasie podjęliśmy natychmiastowe działania, aby rozwiązać ten problem i chcemy zapewnić naszych klientów, że stosujemy solidne procedury, które gwarantują, że takie praktyki nie będą miały miejsca – podsumował całą sprawę rzecznik Tesco.