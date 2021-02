Ten szybki test na koronawirusa zmieni nasze codzienne życie? Przełom jest blisko

Fot. Getty

Jeśli pewien szybki test na koronawirusa, wyprodukowany przez firmę biotechnologiczną z Yorkshire, otrzyma pozytywną rekomendację rządu, to może się okazać, że do pubów, klubów czy innych miejsc gromadzących duże skupiska ludzi wrócimy znacznie wcześniej, niż sądziliśmy. Skuteczność innowacyjnego testu ma być ponoć weryfikowana w ściśle tajnym, rządowym laboratorium w Porton Down i ma znajdować się w fazie końcowej badań.

Test wyprodukowany przez firmę Avacta z Yorkshire ma pozwalać weryfikować w zaledwie 5 minut, czy w ludzkim organizmie znajduje się koronawirus. Jeśli skuteczność tego super szybkiego, innowacyjnego testu, zostałaby potwierdzona przez, jak się mówi nieoficjalnie, naukowców z rządowego laboratorium w Porton Down, to mogłoby to stanowić przełom w walce z epidemią. Dzięki takiemu testowi można by bowiem otworzyć miejsca, które w sposób naturalny grupują duże skupiska ludzi. Chodzi tu między innymi o stadiony piłkarskie i inne obiekty sportowe, a także m.in. o kluby, sale koncertowe, teatry, kina, puby i restauracje. - Gdyby taki test został zatwierdzony i okazał się skuteczny, to mógłby on zmienić zasady gry i uratować w UK koncerty muzyki na żywo, ratując tym samym [festiwalowe] lato – zaznaczył na łamach „Daily Mirror” Jamie Njoku-Goodwin, dyrektor UK Music.

Szybki test na koronawirusa – kiedy?

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej informacji dotyczących nowego, szybkiego testu na koronawirusa. W mediach brytyjskich pojawiła się nawet informacja, że wprowadzenie testu do powszechnego użytku mogłoby zostać ogłoszone przez Borisa Johnsona nawet w najbliższy poniedziałek. Czy w dniu, w którym premier ma przedstawić „mapę drogową” wychodzenia z lockdownu. Czy tak będzie – trudno powiedzieć, ale z pewnością coś jest na rzeczy.

5-minutowy, szybki test stworzony przez naukowców z Yorkshire, ma być ponoć skuteczniejszy, niż podobny test stosowany już w USA. Poza tym test ten miałby też dawać rezultat sześciokrotnie szybciej, niż obecnie stosowane w UK, 30-minutowe testy na koronawirusa.