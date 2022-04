Ten kraj, jako pierwszy w UE, umożliwił Brytyjczykom przejście szybkiej kontroli paszportowej. Brexit aż tak nie zaboli turystów z UK?

Co to za kraj i dlaczego sie na to zdecydował?

Fot. Getty

Ten kraj, jako pierwszy w Unii Europejskiej, wprowadził dla mieszkańców Wielkiej Brytanii znaczące ułatwienia w podróżowaniu. Chodzi o to, by turyści przylatujący z Wysp nie byli traktowani jak obywatele innych państw trzecich i nie musieli stać w długich kolejkach do kontroli paszportowej.

Krajem członkowskim Unii Europejskiej, który jako pierwszy od czasu Brexitu zdecydował się na wprowadzenie daleko idących ułatwień dla posiadaczy brytyjskich paszportów, jest Portugalia. Od tego tygodnia na portugalskich lotniskach w Faro (Algarve), Funchal (na Maderze), Lizbonie i Porto, oddano do użytku specjalne, szybkie przejścia do kontroli paszportowej dla Brytyjczyków, traktowanych od czasu opuszczenia Unii Europejskiej jako obywatele państwa trzeciego. Dlaczego zatem Portugalia postanowiła niejako wyjść przed szereg i zdecydować się na ułatwienia dla Brytyjczyków? Cóż, powód jest dosyć prosty – chodzi o to, by takim ruchem zachęcić większą liczbę poddanych Elżbiety II do przyjazdu na wakacje do Portugalii (i zniechęcić tym samym do wyjazdu do Grecji, Włoch czy Hiszpanii). Być może dla wielu posiadaczy brytyjskich paszportów wizja długiego oczekiwania na przejście kontroli paszportowej może być zniechęcająca, a od końca kwietnia będą oni w Portugalii traktowani na specjalnych zasadach.

Portugalia ceni sobie brytyjskich turystów

Rząd Portugalii nie ukrywa motywacji, jakie przyświecały mu przy tworzeniu oddzielnych kontroli paszportowych dla Brytyjczyków. Luis Araujo, prezes portugalskiej rady ds. turystyki powiedział, że ruch ten pomoże „cenionym [przez Portugalczyków] brytyjskim podróżnikom”. A o tym, jak bardzo turyści z Wysp są istotni dla Portugalii, świadczą surowe statystyki, dość powiedzieć, że podróżni z Wielkiej Brytanii stanowili w styczniu i lutym tego roku zdecydowanie najliczniejszą grupę turystów w Portugalii. W tym czasie Brytyjczycy zarezerwowali 484 000 noclegów w hotelach.

Ruch Portugalczyków zmierzający do ułatwienia Brytyjczykom wjazdu do kraju może doprowadzić do tzw. „efektu domina” w innych krajach UE. Podejrzewa się bowiem, że i inne, popularne wśród Brytyjczyków państwa „na letnie wakacje”, nie będą chciały być stratne z uwagi na obecne procedury.