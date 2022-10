Tej zimy Wielkiej Brytanii grożą trzygodzinne przerwy w dostawie prądu, jak ostrzega National Grid

Jak ostrzega National Grid już tej zimy brytyjskie gospodarstwa domowe mogą doświadczyć przerw w dostawie prądu. To najgorszy z możliwych scenariuszy przewidziany przez brytyjskiego operatora sieci przesyłowych.

W obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie oraz niestabilnej sytuacji na rynkach energetycznych, w oficjalnym komunikacie wydanym przez National Grid czytamy iż w "mało prawdopodobnym przypadku" niedoboru gazu, niektórzy konsumenci byliby pozbawieni prądu przez "z góry określone okres" w ciągu dnia, aby "zapewnić ogólne bezpieczeństwo i integralność systemu elektroenergetycznego w Wielkiej Brytanii". Zaznaczamy, iż przerwy w dostawie energii miałyby miejsce w godzinach szczytu, a więc w godzinach porannych lub w godzinach późno popołudniowych (między 16.00 a 19.00). Występowałyby lokalnie, to znaczy gdy w jednym regionie prąd zostałby tymczasowo "wyłączony", w innym byłby normalnie dostępny. Oczywiście, gospodarstwa domowe byłyby informowane o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem. W ten sposób możliwe byłoby zmniejszenie całkowitego zużycia prądu o 5%.

Dodajmy również, iż taki plan awaryjny musiałby zostać zatwierdzony przez króla Karola III na zalecenie brytyjskiego ministra ds. biznesu.

Operator brytyjskiej sieci przesyłowej jest przekonany, że prądu na zimę wystarczy

National Grid opublikowało szereg scenariuszy, które mogą znaleźć zastosowanie w tym sezonie zimowym z powodu "bezprecedensowym zakłóceń i niestabilności" na globalnym rynku energetycznych. Przede wszystkim w ramach tych planów pojawiła się gotowość do uruchomienia pięciu elektrowni węglowych, które mogą generować do 2 gigawatów energii. Koszt takiego rozwiązania szacuje się między 340 mln a 395 mln funtów.

Oprócz tego, już 1 listopada 2022 roku zostanie uruchomiony mechanizm "demand flexibility service". W jego ramach brytyjskie rodziny i przedsiębiorstwa będą zachęcane do korzystania z energii poza okresami szczytowego zapotrzebowania. Inicjatywa ta została przetestowana przez klientów Octopus Energy na początku tego roku. National Grid ma nadzieję, że dzięki temu uda się "uwolnić" dodatkowe 2GW, co pozwoli na zapewnienie stałego dostępu do prądu około 600 000 domów.

Z czym wiąże się najczarniejszty scenariusz przewidziany przez National Grid?

Operator brytyjskiej sieci przesyłowej podkreślił, że przy całej ostrożności, jest przekonany, iż tej zimy wystarczy energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby firm i konsumentów na terenie UK. W scenariuszu "bazowym" National Grid uważa, że ​zostanie wyprodukowanych około 3,7 GW energii elektrycznej więcej niż potrzebuje kraj. Przewiduje |wystarczającą nadwyżkę operacyjną przez całą zimę, chociaż spodziewa się niskich marż od początku grudnia do połowy stycznia, z wyłączeniem świąt Bożego Narodzenia.

National Grid nakreśliło również dwa alternatywne scenariusze, w których niedobór gazu w Europie, który może być spowodowany odcięciem dostaw przez Rosję lub brakami energii w innych krajach, co przyczyni się do przerw w bieżących dostawach. W pierwszym scenariuszu import energii elektrycznej z Francji, Belgii i Holandii zostanie ograniczony przez całą zimę. To uruchomiłoby elektrownie węglowe i uruchomiłoby usługę "demand flexibility service".

Zgodnie z bardziej drastyczną wizją, niedobór gazu pochłonie około 10 GW energii elektrycznej opartej na gazie i konieczne będzie wdrożenie opisanego wyżej rotacyjnego mechanizmu.



