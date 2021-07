Tanie linie lotnicze ostrzegają, że obowiązujące zasady podróży sprzyjają bogatym

Według nich są to niepotrzebne koszty.

Mimo że linie lotnicze z zadowoleniem przyjęły decyzję brytyjskiego rządu dotyczącą zniesienia kwarantanny dla przyjezdnych w pełni zaszczepionych z krajów z listy amber, to zwracają uwagę na to, że „powrót do latania będzie przywilejem bogatych”.

Od 19 lipca wchodzi w życie udogodnienie dla osób zaszczepionych, które przyjadą do Wielkiej Brytanii z krajów znajdujących się na liście amber, czyli także z Polski, jednak nadal wszystkich będą obowiązywać testy na koronawirusa przed podróżą i drugiego dnia po przyjeździe do UK, które są kosztowne i na ten aspekt podróżowania zwraca uwagę szef tanich linii.

Zasady podróży sprzyjają bogatym

Szef EasyJet, Johan Lundgren powiedział, że nie chce, aby „powrót do latania był przywilejem bogatych” i dodał, że „kosztowne testy mogą niestety sprawić, że podróżowanie stanie się dla niektórych poza zasięgiem”.

Linie lotnicze twierdzą, że wprawdzie miliony osób będą mogły podróżować na bardziej „normalnych” zasadach, jednak nadal jest wiele do zrobienia w tym względzie.

Dyrektor wykonawczy Heathrow Airport, John Holland-Kaye powiedział:

- To wspaniała wiadomość [o zwolnieniu z kwarantanny części podróżnych – przyp. red.], która będzie bardzo potrzebnym impulsem dla milionów ludzi w całej Wielkiej Brytanii, którzy nie mogą się doczekać bardziej normalnego lata i ponownego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi za granicą. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Wielka Brytania powinna otworzyć się dla zaszczepionych z większej liczby krajów – zwłaszcza naszych kluczowych partnerów ze Stanów Zjednoczonych – do końca lipca.

Podkreślił także, ze Heathrow pracowało blisko z British Airways i Virgin Atlantic, aby pokazać, że można to zrobić bezpiecznie i bez żadnych opóźnień dla imigrantów po przylocie.

Jak powiedział dyrektor wykonawczy lotniska Gatwick, Stewart Wingate – nowe zasady są „małym krokiem we właściwym kierunku” i dodał:

- Jednak, z wakacjami letnimi tuż za rogiem, zbliżamy się do kluczowego czasu dla naszej branży i wzywamy rząd do usunięcia innych barier utrudniających podróże międzynarodowe, w tym potrzebę kosztownych testów PCR dla osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki.

Nowe zasady podróży dla zaszczepionych

Zgodnie z nowymi zasadami podróży dla zwolnienie z kwarantanny przyjezdnych z krajów amber dotyczy:

- rezydentów Wielkiej Brytanii

- tych, którzy przyjęli szczepionkę podaną przez brytyjską służbę zdrowia NHS lub „uczestniczą w formalnie zatwierdzonym klinicznym badaniu szczepionek w Wielkiej Brytanii”

i nadal muszą:

- zapłacić za testy PCR przed i po powrocie do UK, ale nie muszą robić testu 8. dnia po przyjeździe

- zasady zniesienia kwarantanny obowiązują dla osób, którym minęło 14 dni od finalnej szczepionki

- osoby poniżej 18. roku życia przyjeżdżające z krajów z listy amber, nie muszą się izolować

- 19 lipca zniesione zostanie także zalecenie, aby unikać podróży do krajów znajdujących się na liście amber

- następny przegląd krajów i klasyfikacja do list green, amber i red zostanie przeprowadzony 15 lipca.