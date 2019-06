Szokujące badania: 28 proc. brytyjskich mam odmawia sobie posiłku każdego dnia, żeby wyżywić swoje dzieci

Młode mamy poniżej 25 roku życia nie mają prawa do minimalnej płacy National Living Wage

Z badania przeprowadzonego przez Young Women’s Trust wynika, że aż 28 proc. mam w UK odmawia sobie zjedzenia posiłku, aby móc wyżywić swoje dzieci. Blisko połowa kobiet nie je z tego względu przynajmniej raz w tygodniu.

Mimo oficjalnej narracji Partii Konserwatywnej, zgodnie z którą Brytyjczycy cieszą się względnym dobrobytem, wiele rodzin na Wyspach ledwo wiąże koniec końcem. Jak pokazuje najnowsze badanie Young Women’s Trust, przeprowadzone wśród 520 mam w wieku 18 - 30 lat, młode Brytyjki mają problem nawet z tym, by wyżywić swoje dzieci, dlatego żeby to zrobić wiele z nich każdego dnia odmawia sobie posiłku.

Z danych zebranych przez Young Women’s Trust wynika, że aż 28 proc. młodych mam chodzi niedożywionych, ponieważ swój posiłek uważają one za zbytni wydatek. Wśród mam pobierających zasiłek Universal Credit proporcja ta przedstawia się jeszcze gorzej, ponieważ przynajmniej jednego posiłku odmawia sobie codziennie aż 37 proc. kobiet. To zatrważająco dużo jak na kraj o jednej z najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie.

W najgorszej sytuacji są młode mammy w wieku poniżej 25 lat, ponieważ nie mogą one liczyć nie tylko na solidną pomoc ze strony państwa, ale nawet na godziwe zarobki. Mając mniej niż 25 lat kobiety te zarabiają mniej niż wynosi National Living Wage, a z drugiej strony najczęściej pracują w najsłabiej opłacanych sektorach, świadcząc chociażby usługi z zakresu sprzątania czy opieki nad dziećmi.

- Young Women’s Trust pokazał, że młode matki stoją w obliczu ogromnych wyzwań w codziennym życiu, gdy walczą o związanie końca z końcem. Szokująca ich liczba regularnie rezygnuje z posiłków, aby nakarmić swoje dzieci. Młode mamy mówią nam, że chcą pracować i chcą być niezależne finansowo, ale przeszkadzają im w tym bariery w pracy i niskie wynagrodzenia dla osób pracujących. Kobiety pobierające zasiłek Universal Credit mają się jeszcze gorzej – mówi Joe Levenson z Young Women’s Trust.

- Politycy powinni wesprzeć młodych ludzi, którzy pragną uzyskać niezależność finansową poprzez zmianę prawa, tak by osoby poniżej 25 roku życia miały prawo do National Living Wage tak jak osoby starsze. Także system opieki społecznej Universal Credit powinien zostać ponownie przeanalizowany, ponieważ wyrządza on dużo szkody – dodaje Levenson.