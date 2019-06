SZOK! Pijani Niemcy na pokładzie Ryanaira wykrzykiwali rasistowskie hasła! [wideo]

Grupa około 30 mężczyzn z Niemiec na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Berlina na hiszpańską Majorkę wykrzykiwało rasistowskie hasła popularne w okresie Holocaustu.

Rzeczone wydarzenia miały miejsce 28 maja, a ich świadkiem był jedna z ich współpasażerek. Zszokowana skandalicznym zachowaniem swoich rodaków Elisa Zenck opisała i udokumentowała te skandaliczne sceny. W wywiadzie dla lokalnych mediów powiedziała, że był to jeden najgorszych lotów w jej życiu. Jeszcze przed wejściem na pokład dało się wyczuć, że będzie coś nie tak...

CZYTAJ TEŻ: 11-letnia Brytyjka pochodząca z Iranu ma wyższe IQ niż Albert Einstein i Stephen Hawking

Wyraźnie pijani pasażerowie odnosili się w niewybredny sposób w stosunku do kobiet. Jeden z nich miał na sobie koszulkę z napisem "Kraft durch Freude". Była to nazistowska organizacja zajmująca się organizowaniem masowych imprez turystycznych i sportowych dla obywateli III Rzeszy. Organizacyjnie KdF była częścią DAF, powstałego w 1933 i działającego pod nadzorem NSDAP "frontu pracy" – organizacji zrzeszającej pracowników i pracodawców. Podczas lotu dało się usłyszeć rasistowski okrzyk "du Zigeuner" - to pogradliwy sposób odnoszenie się do osób romskiego pochodzenia.

- Linie lotnicze oraz władze lotniska muszą coś z tym zrobić. Ta sprawa nadaje się dla policji - komentowała kobieta dla "The Independent".

GORĄCY TEMAT: Myszy opanowały prestiżową uczelnię King’s College London!

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Co sądzicie o tego typu zachowaniach? Czy uważacie, że sprawców tego skandalu należałoby w jakiś sposób ukarać? Dajcie znać w komentarzach na naszym profilu na FB!