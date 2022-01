Szkocja zapowiedziała dalsze luzowanie restrykcji. Co i od kiedy ma się zmienić?

Fot. Getty

Premier Szkocji ogłosiła plan dalszego luzowania restrykcji covidowych. Najbliższe zmiany nastąpią jeszcze w tym tygodniu.

W poniedziałek 24 stycznia w Szkocji ponownie otwarto kluby nocne oraz zniesiono limit trzech gospodarstw domowych dotyczący spotkań wewnątrz pomieszczeń. Z kolei już we wtorek Nicola Sturgeon zapowiedziała luzowanie kolejnych restrykcji – część ograniczeń zostanie zniesiona w piątek, a inne od przyszłego tygodnia. Powodem łagodzenia zasad są dobre statystyki covidowe, które w Szkocji znalazły się w tendencji spadkowej.

Kolejne poluzowanie zasad w Szkocji

Co dokładnie zmieni się w Szkocji w najbliższym czasie? Przede wszystkim w poniedziałek 31 stycznia 2022 władze Szkocji odejdą od wytycznych dotyczących bezwzględnej pracy z domu (dotyczy to okoliczności, które pozwalają na tego rodzaju wypełnianie obowiązków zawodowych). Zamiast tego wprowadzone zostanie zalecenie systemu hybrydowego, polegającego na pracy okresowo stacjonarnej i okresowo zdalnej. Nicola Sturgeon wyjaśniła, że taki system ma zapobiec masowemu powrotowi do biur, który mógłby spowodować gwałtowny wzrost zachorowań.

Kolejna zmiana dotyczy dystansu społecznego. Bezpieczna odległość zostanie zmniejszona z 2 metrów do 1 metra w takich miejscach, jak na przykład miejsca kultu religijnego. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie również w poniedziałek 31 stycznia 2022, jednak nie obejmą szkół.

Podczas wtorkowego wystąpienia w parlamencie, premier Szkocji zapowiedziała także zmiany dotyczące zorganizowanych zajęć dla dzieci. Od najbliższego piątku, 28 stycznia 2022, osoby dorosłe, uczestniczące w zorganizowanych zajęciach dla dzieci poniżej 5. roku życia, nie będą już miały obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos.