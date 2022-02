Jakie miasto w Wielkiej Brytanii jest najbardziej "cool"? [RANKING]

Na łamach portalu "Nomads Nation" opublikowano zestawienie 10 miast w UK uszeregowanych pod kątem tego, jak bardzo są "cool". Które z nich uplasowało się na samym szczycie rankingu? Jakie brytyjskie miasto okazało się najbardziej "fajne" i "wyluzowane"?

Dla osób chcących zwiedzić Wielką Brytanię, portal Nomads Nation przygotował listę 10 najbardziej "luźnych" miast w UK. Nie do końca zdefiniowano na jakiejś zasadzie opracowano ten ranking i nie określono w pełni o co chodzi z tym współczynnikiem "coolnes", ale samo zestawienie (jak się możecie przekonać przy lekturze tego tekstu) jest bardzo interesujące. Zwrócono uwagę na nietypowe aspekty Wielkiej Brytanii i kilka całkiem nieoczywistych turystycznych wyborów.

Gotowi? To zaczynamy!

10 Cardiff

Zestawienie otwiera stolica Walii, niegdyś miasto przemysłowe i górnicze, a teraz stawiające na nowoczesną turystykę spod znaku "city break". Cardiff wyróżnia się niezwykle życzliwym podejściem jego mieszkańców do innych ludzi. Jeśli chcecie ich poznać, poznać walijską kulturę i zwyczaje, to na pewno będziecie mieli taką okazję! Raczej nie jest to centrum rozrywki i komercji, prędzej polecimy to miasto komuś, kto chciałby mieć kontakt z naturą albo historią brytyjską/walijską.

9 Belfast

Stolica i największe miasto Irlandii Północnej w przeciwieństwo do Cardiff stoi życiem nocnym i wszystkim, co się z nim wiąże. To pulsująca energią imprezownia, która w dodatku oferuje mnóstwo dobrego jedzenie oraz znakomitą ofertę kulturalną (muzea!). Niestety, tanio to nie jest, a i bywa dość niebezpiecznie. W Belfaście nadal da się odczuć konflikt trawiący Irlandczyków po dziś dzień.

8 Exeter

Miasto leżące w hrabstwie Devon, nad rzeką Exe, w pobliżu jej ujścia do kanału La Manche, nie jest wielką metropolią. To raczej niewielkie, klimatyczne miasteczko uniwersyteckie, leżące nad morzem. Idealnie nadaje się do kameralnego wypadu do pubu albo romantycznego spaceru brzegiem morza. W dodatku to świetna baza wypadowa do zwiedzania Devonu.

7 Bristol

Miasto w południowo-zachodniej Anglii, położone przy ujściu rzeki Avon do Kanału Bristolskiego. Przez trzy stulecia Bristol był drugim lub trzecim pod względem wielkości angielskim miastem i dziś dosłownie tchnie historią. Miasto szczyci się ponad setką zabytków należących do klasy I, najstarsze pochodzą jeszcze ze średniowiecza. Bristol jest prężnym ośrodkiem kulturalnym, a także naukowym (dzięki swoim dwóm uniwersytetom). W mieście znajduje się najstarszy w Anglii nieprzerwanie działający teatr oraz najstarszy ogród zoologiczny założony poza miastem stołecznym. Jest co zwiedzać, to pewne!

6 Manchester

Nie sposób nie doceniać nieco surowego i nieokrzesanego piękna tego miasta. Położone na północy Wyspy przemysłowe miasto może zachwycić swoją sceną muzyczną oraz życiem nocnym. Ulice pulsują tu życiem, a futbolowym fanom nie musimy przypominać, że jest to dom dwóch znanych marek piłkarskich.

5 Oxford

Znane jest przede wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford), najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata. Oksford jest jednym z najpopularniejszych wśród turystów miast południowej Anglii, ze względu na uniwersytecki charakter miasta, świetnie zachowaną architekturę i bliskość do Londynu. Jego urok zachwyca również przemysł filmowy - nakręcono tu w całości lub częściowo m.in. "X-Men: Pierwsza klasa" (2011), "Złoty kompas" (2007), "Harry Potter i Czara Ognia" (2005), "Harry Potter i Komnata Tajemnic" (2002), "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" (2001), "102 Dalmatyńczyki" (2000) i "Rybka zwana Wandą" (1988).

4 Edynburg

Szkocka stolica, słynie z licznych dorocznych imprez i festiwali, z których najsłynniejszymi są Edinburgh International Festival, Fringe (festiwale teatralne) oraz Military Tattoo (występy orkiestr wojskowych). Znakomita oferta kulturalna, doskonała gastronomia, "szkockość" na każdym kroku oraz Edinburgh Castle - czegóż chcieć więcej? No, może żeby pogoda była ciut lepsza...

3 Brighton

Miasto w południowej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym East Sussex. Od przełomu XIX/XX wieku jest to ośrodek niezwykle popularny wśród turystów (zarówno z Anglii, jak i z innych krajów). Linia kolejowa łącząca Londyn z Brighton pozwala na odbycie chociażby jednodniowej wycieczki i spędzenie paru chwil na plaży.

2 Portsmouth

Portsmouth, niegdyś ważny port marynarki wojennej, jest wielką atrakcją dla miłośników historii morskiej Wielkiej Brytanii. Jednym z najciekawszych miejsc jest stara stocznia (Portsmouth Historic Dockyard), w której można obejrzeć kadłub „Mary Rose” – słynnego flagowego okrętu Henryka VIII, oraz okręt liniowy HMS Victory – na którego pokładzie zginął admirał Horatio Nelson.

1 Londyn

Na samym szczycie uplasował się, co nie jest żadnym zaskoczeniem, stołeczny Londyn. Finansowa stolica świata, która przyciąga miliarderów z całego globu i jest siedzibą wielu arystokratycznych rodów z zasiadającymi na angielskim tronie Windosrami, uchodzić może za bardziej "posh", niż "cool", przynajmniej naszym zdaniem. Wśród dowodów na to, że Londyn jest jednak "fajny" wymienia się w zasadzie nieograniczoną ilość rzeczy do zrobienia, ekscytującą mieszankę kultur oraz niesamowitą ofertę gastronomiczną.