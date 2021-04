Szef EasyJet jest dobrej myśli: Większość destynacji wakacyjnych w Europie powinna znaleźć się na „zielonej liście”

Fot. Getty

Szef EasyJet przyznał w najnowszym wywiadzie, że jest dobrej myśli, jeśli chodzi o otwarcie dla podróżnych z UK popularnych kierunków wakacyjnych latem 2021 r. Johan Lundgren podejrzewa, że większość takich destynacji w Europie znajdzie się na „zielonej liście” w nowo skonstruowanym, rządowym „systemie sygnalizacji świetlnej”.

Zgodnie z przedstawionymi przez rząd planami, od 17 maja, czyli od czasu zniesienia zakazu podróży typu non-essentials, w Anglii zacznie obowiązywać tzw. system „sygnalizacji świetlnej”. System ten pozwoli na pogrupowanie krajów w zależności od panującej w nich sytuacji epidemicznej i zagrożenia, jakie potencjalnie mogą one stwarzać dla Wyspiarzy. „System sygnalizacji świetlnej” ma obejmować trzy kategorie państw i, na wzór świateł drogowych, ma on zostać oznaczony trzema kolorami: green, amber i red. Zaczynając od końca, osoby podróżujące z kraju oznaczonego jako „red” będą się musiały poddać 10-dniowej kwarantannie hotelowej, osoby wracające z państwa oznaczonego jako „amber” będą musiały odizolować się od społeczeństwa na 10 dni w swoim własnym domu, a osoby wjeżdżające do UK z kraju oznaczonego jako „green” zostaną z kwarantanny zwolnione. Brak kwarantanny w tym ostatnim przypadku nie zwolni jednak podróżnych z obowiązku z wykonania dwóch testów na obecność koronawirusa - jednego testu przed podróżą do UK i drugiego testu PCR po przekroczeniu granicy (najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe do Anglii).

Gdzie polecimy z EasyJet latem 2021?

Szef EasyJet Johan Lundgren stwierdził w najnowszym wywiadzie, iż spodziewa się daleko posuniętego otwarcia w zakresie wykonywania latem 2021 r. lotów do popularnych destynacji wakacyjnych w Europie. Lundgren już teraz jest przekonany, że takie kraje jak Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Grecja, znajdą się po 17 maja na „zielonej liście”, czyli na liście krajów bezpiecznych pod względem epidemicznym. - Nie widzę powodu, dla którego większość krajów Europy nie miałaby trafić na tę [zieloną] listę (…) Ważne jest, aby rząd przedstawił tę listę tak szybko, jak to tylko możliwe, ponieważ jest to obecnie główne pytanie stawiane nam przez większość naszych klientów – powiedział szef EasyJet. I dodał, że jego zdaniem wyjazd do państwa znajdującego się na „zielonej liście” powinien w ogóle zostać zwolniony z obowiązku wykonywania jakichkolwiek testów, które znacząco zwiększą koszty podróży.