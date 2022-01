Szczepionka przypominająca przeciwko Covid-19 w ciągu kilku tygodni może stać się obowiązkowa, by odbyć podróż zagraniczną

Fot. Getty

Czy przyjęcie boostera, czyli tzw. szczepionki przypominającej, stanie się już w najbliższym czasie warunkiem wyjazdu za granicę? Boris Johnson zaznaczył właśnie, że jest to wysoce prawdopodobne, zwłaszcza, że coraz więcej krajów uzależnia od przyjęcia boostera nie tylko możliwość podróżowania, ale też na przykład wejścia do barów czy restauracji.

Boostery, czyli zastrzyki przypominające (trzecia dawka) mogą się w ciągu kilku tygodni okazać niezbędne do odbycia podróży za granicę, ostrzegł Boris Johnson na wczorajszej konferencji prasowej. Premier dodał także, że trzecia dawka prawdopodobnie stanie się „normą”, jeśli chodzi o zagraniczne podróże i po raz kolejny zaapelował do mieszkańców Wysp o zapisanie się na szczepienie. Jednocześnie Johnson zaznaczył, że rząd da „ludziom dużo czasu”, zanim wprowadzi obowiązek szczepień w celu odbycia podróży, czy uczestnictwa w dużych imprezach. Obowiązek, który wprowadza coraz więcej krajów – m.in. Włochy i Austria. - Już jest tak, że podróżując do niektórych krajów, potrzebujemy dawki przypominającej, aby uznać nas za osoby w pełni zaszczepione – powiedział Johnson.

Trzecia dawka – jak szczepienia wyglądają w Wielkiej Brytanii?

Dotychczas w Wielkiej Brytanii podano 34 miliony dawek przypominających szczepionki, która zapewnia znaczną ochronę przed wysoce zakaźnym wariantem Omikron. Jednak wciąż 9 milionów osób kwalifikujących się do otrzymania boostera nie zgłosiło się na szczepienie. Rząd martwi się, że spada tempo podawania boosterów – w zeszły poniedziałek zaszczepiono „zaledwie” 141 825, podczas gdy 21 grudnia szczepień było 968 665. Premier wciąż apeluje do Brytyjczyków, by się szczepili, ponieważ tylko szczepienia radykalnie obniżają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19. - To niezwykle bolesne, że aż 90 procent osób na oddziale intensywnej terapii leczonych na Covid nie otrzymało dawki przypominającej, a ponad 60 procent osób na oddziale intensywnej terapii, które mają Covid, nie miało w ogóle żadnych szczepień. Ludzie niepotrzebnie umierają, ponieważ nie otrzymali szczepienia – dodał premier.