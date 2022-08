Susza w UK może potrwać aż do października - Thames Water zapowiada zakaz korzystania z węża ogrodowego

Susza w Wielkiej Brytanii może potrwać aż do października, według instytutu badawczego UK Centre for Ecology and Hydrology. Sytuacja będzie najgorsza w środkowej i południowej Anglii, gdzie znacząco spadły poziomy rzek.

Na Wyspach trwa susza. Już teraz eksperci alarmują, że czeka nas długotrwały okres bez deszczu lub z nieznacznym opadem w stosunku do średnich i wysoką temperaturą, który będzie miał poważne konsekwencje dla rolnictwa. Aby uświadomić sobie jak zła jest sytuacja, warto zaznaczyć, że w południowo-wschodniej Anglii mieliśmy 144 dni z niewielkimi lub zerowymi opadami deszczu od stycznia. To najdłuższy taki okres od lat 70-tych, według danych Met Office.

Eksperci z UKCEH ostrzegają, że regionalnie poziom rzek spadł do niskich lub bardzo niskich poziomów w środkowej i południowej Anglii. Według modelów opartych na danych Met Office potrzeba ponadprzeciętnych opadów, aby przywrócić rzeki w większości kraju do normalnego poziomu. Według prognoz deszczu co prawda można się spodziewać, ale na północnym zachodzenie, gdzie sytuacja jest znacznie lepsza, a nie na południowym wschodzie, gdzie jest on bardziej "potrzebny".

Jak wygląda sytuacja hydrologiczna w UK?

"Zaobserwowaliśmy wydłużony okres opadów poniżej średniej, szczególnie w południowo-wschodniej Anglii" - komentowała dla "Guardiana" Catherine Sefton, hydrolog z UKCEH.

"Suche warunki nasiliły się w lipcu, a mniej niż 10% zwykłych lipcowych opadów odnotowano w większości południowo-wschodniej Anglii. Sytuacja utrzymywała się do sierpnia, a jak dotąd w tym rejonie nie odnotowano jeszcze opadów w tym miesiącu" - podsumowywała. W perspektywie prognoz na sierpień oraz na okres od sierpnia do października można spodziewać się wyższych temperatur i fal upałów. Na szczęście, w kontekście opadów deszczu można również oczekiwać średnich opadów.

Eksperci z UKCEH ostrzegają, że susza na Wyspach może potrwać do jesieni

W związku z trwającą suszą Minette Batters, szefowa National Farmers’ Union, wezwała kandydatów na premiera UK o konkretne działania. W kampanii prowadzonej zarówno przez Sunaka, jak i Truss temat ten nie został właściwie poruszony.

W tym kontekście warto dodać, iż Thames Water ogłosiło, że planuje wprowadzić zakaz korzystania z wężów ogrodowych. Firma poinformowała, że planuje ogłosić tymczasowy zakaz „w nadchodzących tygodniach”, ale termin nie został jeszcze potwierdzony. Thames Water obsługuje 15 milionów ludzi w częściach południowej Anglii, w tym w Londynie.

