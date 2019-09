Strajki w Ryanairze: Przygotujcie się na utrudnienia w sobotę, poniedziałek i środę… Ale to nie wszystko

W środę rozpoczęła się seria strajków pilotów Ryanaira, którzy domagają się zmiany warunków wynagrodzenia, zasad dotyczących emerytur, ubezpieczenia oraz świadczeń. Same władze linii posunęły się do gróźb wobec swoich pilotów biorących udział w strajkach zaplanowanych na 7 dni.

W minioną środę rozpoczęły się 7-dniowe strajki pilotów Ryanaira. Za nami już 48-godzinny strajk, który odbył się 18 i 19 września. Przed nami jednak 24-godzinne strajki zaplanowane na najbliższą sobotę (21 września), poniedziałek (23 września), środę (25 września), a także 27 września (piątek) i 29 września (niedzielę).

W strajkach biorą udział piloci będący członkami British Airline Pilots’ Association (BALPA), która poinformowała w czwartek, że władze Ryanaira groziły protestującym odebraniem im świadczeń, jeśli wezmą udział w strajkach.

Piloci zapowiedzieli jednak, że będą kontynuować swój protest przez kolejne zapowiedziane dni. W środę i czwartek odbył się strajk 48-godzinny, który wywołał niewielkie utrudnienia w kursowaniu samolotów tanich irlandzkich linii.

Ryanair w oficjalnym oświadczeniu zapewniał, że „oczekuje”, iż wszystkie loty do oraz z brytyjskich lotnisk będą kursowały bez zakłóceń mimo strajku, gdyż 95 proc. pilotów potwierdziło, że „będzie pracować zgodnie z harmonogramem dyżurów”.

Na czym jednak zależy strajkującym pilotom? Jak poinformowała BALPA: „Piloci Ryanaira chcą tych samych zasad i umów, które istnieją w innych liniach lotniczych (…). Chcemy rozwiązania problemów związanych z emeryturami, utratą ubezpieczenia, świadczeniami macierzyńskimi, zasiłkami i zbalansować płace w Wielkiej Brytanii w sprawiedliwą, transparentną i spójną strukturę”.

Co zrobić w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu?

Jeśli twój lot został opóźniony lub odwołany, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. W przypadku strajków, mamy prawo do odszkodowania, jeśli strajkującymi byli pracownicy danej linii lotniczej. Ponadto istnieją też inne czynniki, które uprawniają nas w przypadku strajku lotniczego do ubiegania się o odszkodowanie, oto one:

- -opóźnienie lotu o 3 godziny lub dłużej (jeśli informację o opóźnieniu otrzymałeś później niż 14 dni przed planowanym odlotem)

-odwołanie lotu później niż 14 dni przed planowanym odlotem

-lot miał się odbyć linią lotniczą zarejestrowaną w UE i miał się zakończyć na terytorium UE

-lot miał się rozpocząć na terytorium UE (niezależnie od tego, czy linia lotnicza była zarejestrowana w UE)

-posiadasz potwierdzenie rezerwacji opóźnionego lub odwołanego lotu

-opóźnienie lub odwołanie lotu miało miejsce w ciągu ostatnich 3 lat

-w przypadku połączenia alternatywnego, czas przybycia na lotnisko docelowe znacznie różnił się od planowanego czasu zakończenia lotu pierwotnego.

„Za strajki własnych pracowników odpowiedzialność ponosi linia lotnicza, natomiast wszystkie pozostałe strajki uznaje się za „okoliczności wyjątkowe”. Okoliczności wyjątkowe to zdarzenia lub sytuacje, na które dana linia lotnicza nie ma wpływu i którym nie można zapobiec, nawet jeśli zostały podjęte odpowiednie środki zaradcze. W takich przypadkach linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności” - czytamy w poradniku AirHelp.

