Strajki w okresie Wielkanocy: Utrudnienia dotkną podróżnych w Szkocji, Hiszpanii i we Włoszech

Fot. Getty

Przed nami półmetek dwutygodniowej przerwy wielkanocnej. Niestety, mieszkańcy UK, którzy zamierzali wyjechać na krótki wypoczynek dopiero w drugiej połowie wiosennych wakacji, muszą się przygotować na spore utrudnienia. W samej Wielkiej Brytanii strajków należy w najbliższym czasie spodziewać się w Szkocji, a za granicą – także w Hiszpanii i we Włoszech.

W Szkocji strajk rozpoczęli już kontrolerzy ruchu lotniczego należący do związku Prospect union. Kontrolerzy walczą z Highlands and Islands Airports Ltd (HIAL) o podwyżkę płac. Z uwagi na strajk i odmowę brania przez kontrolerów nadgodzin, na terenie kraju odwołanych zostało kilka lotów Loganair. Z kolei strajk planowany na 26 kwietnia, w wyniku którego w Szkocji miało zostać zamkniętych aż sześć lotnisk, został na razie zawieszony. W oświadczeniu wydanym w związku z odwołaniem strajku obie strony poinformowały, że zamierzają dalej prowadzić rozmowy.

Nowe oferta Ryanaira - irlandzkie linie wprowadzają roczny "abonament" w cenie 199 euro

Trudne chwile czekają też podróżnych wybierających się w drugiej połowie przerwy wielkanocnej do Hiszpanii. Tam strajki zapowiadają nie tylko pracownicy lotniska, ale także kolei i metra. W dniu dzisiejszym strajk rozpoczynają pracownicy ochrony na lotnisku w Madrycie, którzy należą do związku zawodowego ATES. W środę 17 kwietnia zastrajkują za to pracownicy kolei zrzeszeni w Adif, a 23 kwietnia – maszyniści zatrudnieni przez Renfe. W Niedzielę Wielkanocną i 24 kwietnia od swoich stanowisk odstąpią pracownicy lotnisk zrzeszeni w związkach Union Sindical Obrera i Union General de Trabajadores. Wreszcie 29 kwietnia zastrajkują pracownicy metra w Barcelonie.

Ryanair otwiera nową bazę w Katowicach i uruchamia aż 11 nowych połączeń