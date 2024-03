Praca i finanse PORADNIK: Statutory Sick Pay, czyli jak działa L4 w UK

Zachorowałeś i nie możesz pracować? Oto nasz krótki poradnik dotyczący “brytyjskiego chorobowego”, czyli Statutory Sick Pay (SSP). Przeczytaj jak działa L4 w UK i czego się spodziewać, kiedy zachorujesz.

Czym jest Statutory Sick Pay (SSP)?

Prawo w UK reguluje zasady wypłacania wynagrodzenia na czas choroby. Pracodawcy w ramach Statutory Sick Pay (SSP) są zobowiązani do płacenia chorobowego w przypadku, gdy pracownik z powodów zdrowotnych jest niezdolny do pracy. SSP może być wypłacane przez okres maksymalnie 28 tygodni. Jeśli jesteś pracodawcą w UK, musisz zadbać o to, aby pracownik otrzymywał w czasie choroby minimum kwotę określaną przez SSP.

Aby otrzymać te pieniądze musisz spełnić kilka wymagań, o których poniżej. Podstawowym z nich jest chorowanie przez 4 dni lub więcej z rzędu (wliczając w to dni wolne od pracy). Pracodawca nie może wypłacać ci mniej, niż wynosi ustawowa kwota L4. Możesz jednak otrzymać więcej, jeśli w Twojej firmie obowiązuje ma inny system świadczeń chorobowych, regulowany przez umowę, którą podpisałeś.

Komu należy się L4 w UK?

Brytyjski “odpowiednik L4” należy się tym pracownikom którzy:

mają prawny status pracownika i wykonują pracę dla swojego pracodawcy;

chorowali przez co najmniej 4 dni z rzędu (w tym dni wolne od pracy);

zarabiali średnio co najmniej £123 tygodniowo;

poinformowali swojego pracodawcę o chorobie w wyznaczonym przez niego terminie (lub w ciągu 7 dni).

Dodajmy, że pracownicy agencji pośrednictwa pracy mają również prawo do ustawowego zasiłku chorobowego.

UWAGA! W tej kwestii obowiązują jednak wyjątki. SSP nie należy się pracownikom, którzy:

otrzymali maksymalną kwotę SSP (pieniądze były im wypłacane przez 28 tygodni);

otrzymują ustawowe wynagrodzenie z tytułu świadczeń macierzyńskich (Statuatory Maternity Pay).

Zdarzają się również przypadku, że dana osoba kwalifikuje się do SSP nawet jeśli niedawno podjęła pracę i nie otrzymała jeszcze wypłaty za okres pierwszych ośmiu tygodni. W takim wypadku trzeba skonsultować się ze swoim pracodawcą.

Ile wynosi brytyjskie L4?

Chorobowe wynosi £109,40 tygodniowo, niezależnie od tego ile zarabiasz. Jeśli Twoja firma nie posiada własnych zasad odnośnie chorobowego, każdy będzie otrzymywał taką samą kwotę. Należy pamiętać, że zaczyna się od 4 dnia choroby. Pierwsze 3 dni choroby nie są płatne. Choroby krótsze niż 3 dni, nie kwalifikują się do SSP.

Czym są “połączone okresy choroby”? (“linked periods of sickness”)

Jeśli regularne chorujesz, poszczególne okresy przebywania na SSP mogą być traktowane jako “połączone”. Taki przypadek zachodzi gdy:

każdy trwa dłużej niż 4 dni;

dzieli je 8 tygodni lub mniej.

Gdy dany pracownik ma na koncie nieprzerwaną serię powiązanych ze sobą okresów choroby, które trwają dłużej niż 3 lata nie może ubiegać się o pieniądze należne z tytułu SSP.

UWAGA! Jeśli twój pracodawca w jakiś sposób jest odpowiedzialny za niezdolność do pracy to masz ustawowe prawo domagania się zadośćuczynienia. Warto dodać, że odnosi się to do zarówno uszczerbku zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Co jeśli choruję dłużej niż 28 tygodni?

Po 28 tygodniach płatnego zwolnienia lekarskiego, pracodawca przestaje wypłacać świadczenie. L4 w Uk może być wypłacane maksymalnie przez półroku. Wówczas pracownik może:

Ubiegać się o zasiłek chorobowy (ESA). ESA jest rządowym świadczeniem dla osób, które nie mogą pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności. Aby ubiegać się o ESA, pracownik musi spełnić określone kryteria dotyczące wieku, składki i niezdolności do pracy.

Jak przebywanie na zwolnieniu i pobieranie SSP wpływa na urlopu?

Nawet jeśli znajdujesz się na zwolnieniu lekarskim to w normalnych okolicznościach nijak nie ma to wpływu na okres ustawowo płatnego urlopu. Jednak jeśli Twoja nieobecność w pracy przekroczyła rok to prawdopodobnie stracisz te uprawnienia.

Jak ubiegać się o SSP?

Aby ubiegać się o zasiłek chorobowy (SSP) poinformuj o chorobie pracodawcę ustnie lub na piśmie (jeśli o to poprosi) w ustalonym terminie od zachorowania (lub w ciągu 7 dni, jeśli termin nie został jeszcze ustalony). Zwolnienie wystawiane od lekarza potrzebne jest tylko w przypadku, gdy chorujesz dłużej, niż 7 dni. Jest one wystawiane przez lekarza pierwszego kontaktu (GP) lub przez lekarza prowadzącego hospitalizację.