"Sroga" zima w UK - gdzie można spodziewać się do 14 cm śniegu i -3 stopni Celsjusza?

Pogoda w UK - jakiej aury można spodziewać się do końca tygodnia?

Prognozy brytyjskich synoptyków przewidują, że po uderzeniach dwóch huraganów na UK - Malika i Corrie - chłodna pogoda utrzyma się na Wyspach. Met Office ostrzega przed zimową aurą w tym tygodniu - trzeba spodziewać się silnych wiatrów i opadów śniegu.

Brytyjskie media w alarmistycznym tonie piszą wręcz o "śnieżnej bombie" nad Wyspami, ale trzeba brać poprawkę na to, że w Wielkiej Brytanii pojęcie "srogiej zimy" ma się nijak do srogiej zimy na kontynencie, na przykład w Polsce. Jakiej aury możemy spodziewać się w drugiej połowie pierwszego tygodnia lutego 2022? Oczekuje się, że temperatury na Wyspie w ciągu tygodnia pozostaną stosunkowo łagodne, ale przed weekendem lokalnie można spodziewać się mocniejszego zimowego akcentu. W piątek w północnej części Szkocji ma spaść śnieg, a temperatura obniży się do -3 stopni Celsjusza i przez sobotę i niedzielę utrzyma się na poziomie poniżej zera. W centralnej części Szkocji pogoda będzie łagodniejsza, słupek rtęci będzie znajdował się znacznie wyżej, a zamiast śniegu można spodziewać się opadów deszczu.

Oczekuje się, że front zimnego powietrza przetoczy się w całym kraju od czwartku przez piątek, aż do późnych godzin wieczornych tego dnia. Będzie on przyczyną ulewnych deszczów, a także chłodnej aury w weekend. "Masy zimnego morskiego powietrza z północnego zachodu mogą przynieść krótkie, chłodniejsze przerywniki, z deszczami zmieniającymi się w śnieg na północy i nad walijskimi górami" - komentował meteorolog Brian Gaze z Weather Outlook dla "The Daily Express".

Na północnym wschodzie Wyspy podmuchy wiatru mogą sięgnąć do 50 mil na godzinę, a nieco większą prędkość mogą osiągnąć na dalekim północnym wschodzie.Prognoza na dziś przewiduje niskie zachmurzenie w wielu miejscach, miejscami lekki deszcz i mżawka, głównie na północy. Słonecznych momentów można oczekiwać głównie na południe i wschodzie. Intensywne opady deszczu spodziewane są nieco później, na dalekim północnym zachodzie.

W piątek lokalnie trzeba przygotować się na "uderzenie zimy"

Jutrzejsza pogoda będzie pochmurna i łagodna, z niewielkimi opadami deszczu na północy i zachodzie. Z kolei w Szkocji i Irlandii Północnej można spodziewać się silnych opadów i silnego wiatru. W piątek zimowej aury, o której pisaliśmy wyżej, można spodziewać się na północy. W weekend aura będzie dość łagodna, z przelotnym deszczem, szczególnie na północnym zachodzie.