Sprowadzenie dziecka do UK, gdy posiadamy settled status

Program dotyczący łączenia rodzin umożliwia nam sprowadzenie naszych (niektórych) bliskich do Wielkiej Brytanii, jednak na pewnych zasadach. Jak to jest w przypadku sprowadzenia dziecka do UK, jeśli posiadamy status zasiedlenia?

Żyjąc w Wielkiej Brytanii i posiadając status zasiedlenia możemy sprowadzić na Wyspy swoich bliskich. Program EU Settlement Scheme nam to umożliwia, jednak pod pewnymi warunkami. Jak to jest w przypadku sprowadzenia dziecka do UK?

Sprowadzenie dziecka do UK

Jedna z użytkowniczek grupy na Facebooku, która posiada settled status, napisała, że zależy jej na sprowadzeniu do Wielkiej Brytanii swojego 20-letniego syna.

Witam. Mam pytanie odnośnie podłączenia syna pod swój status. Mam obecnie settled status. Syn ma 20 lat i chciałby przyjechać do mnie i pracować. Próbowałam znaleźć odpowiedni link pod podpięcie go przy wypełnianiu wniosku o mój status, ale mam z tym problem – napisała kobieta.

Na wstępie należy zaznaczyć, że sprowadzenie dziecka do UK odbywa się na podstawie wspomnianego wyżej programu łączenia rodzin. Bez większych wymagań możemy sprowadzić na Wyspy swoje dziecko, wnuka czy prawnuka, jeśli ich wiek nie przekracza 21 lat.

W przypadku jednak, gdy nasze dziecko, wnuk lub prawnuk, mają 21 lat lub więcej, możemy sprowadzić ich do Wielkiej Brytanii tylko wtedy, gdy udowodnimy, że znajdują się na naszym utrzymaniu (bądź utrzymaniu naszego partnera lub partnerki).

Jak to wygląda od strony formalnej?

Aby rozpocząć procedurę łączenia rodzin w przypadku, gdy zależy nam na ściągnięciu do UK 20-letniego syna, to syn powinien ściągnąć aplikację EU EXIT: Id document check. Następnie musi zeskanować swój paszport i zrobić zdjęcie twarzy. Później przejść na stronę rządową, gdzie automatycznie prowadzi go aplikacja.

Przy pytaniu o pobyt w UK przed 31.12.2020 rokiem należy zaznaczyć „nie”. Kolejnym krokiem jest pytanie o sponsora, przy którym powinien podać dane rodzica (w tym przypadku matki) i jej numer UAN. Do dokumentów należy dołączyć akt urodzenia.

Co istotne, procedurę powinno się zacząć w momencie, gdy dziecko jeszcze przebywa poza Wielką Brytanią. I dopóki nie dostanie odpowiedzi z Home Office, powinno się wstrzymać z przyjazdem na Wyspy.