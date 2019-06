SPRAWDŹ, czy nie płacisz zbyt wysokiej stawki Council Tax - pobierz oficjalny rządowy przewodnik

26 maja na oficjalnych stronach rządowych opublikowano przewodnik dla wszystkich, którzy opłacają Council Tax. W dokumencie zawarto wszelkie przydatne informacje o czynnikach, które obniżają wysokość podatku lokalnego w UK lub całkowicie z niego zwalniają.

"Nikt nie lubi płacić większej kwoty podatku lokalnego niż powinien, ale podatek lokalny jest niezbędne dla funkcjonowania rządu i ważny dla całego społeczeństwa. Jednak, jako obywatele mamy prawo wiedzieć o zasadach rządzących tym, jak lokalnie podatki są obliczane" - pisze we wstępie do opublikowanego staraniami Ministry of Housing, Communities and Local Government dokumentu, parlamentarzysta James Brokenshire.

Council Tax – Komu przysługują ulgi i zwolnienia?

Podkreśla on, że to pierwsza tego typu publikacja, która w dodatku napisana została jasnym i przejrzystym językiem. Brokenshire zwraca uwagę, że dzięki lekturze liczącego sobie 30 stron przewodnika można sprawdzić czy nie oddajemy państwu zbyt dużo w ramach council tax i sprawdzić czy nie należą nam się jakieś zniżki i zwolnienia. Chyba warto to zrobić, prawda?

Dokument można ściągnąć w formacie PDF z tej strony: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/804284/Paying_the_Right_Level_of_Council_Tax.pdf

Przede wszystkim polecamy lekturę rozdziału "Council tax discounts", w którym jest mowa o tym, jak możemy obniżyć nasz podatek lokalny. Większość z opisywanych zniżek jest ustalana na szczeblu krajowym i dotyczy wszystkich councilów na terenie Anglii. Ponadto mogą być dostępne także zniżki ustalane na poziomie lokalnym. Dokument wylicza w sumie 7 opcji na uzyskanie zniżki i są to: Single Person Discount, ‘Disregarded’ people, Disabled band reduction scheme, Annexes: Family discount, Annexes: ‘Granny annexe’ exemption, Second home discount, Empty properties.

Osobną kwestią pozostaje wsparcie dla osób o niskich dochodach. Każdy council, która pobiera podatki w ramach council tax musi mieć opracowany lokalny program wsparcie dla osób, które mogą mieć trudności z regularnym opłacaniem tej daniny z powodu swoich niskich zarobków. W ramach takiego "council tax support" kwota podatku może być częściowo zmniejszona, jednak wsparcie zależy od wielu czynników, które zostały wymienione w przewodniku.

Na podobną pomoc mogą liczyć także emeryci w ramach ogólnokrajowego programu finansowanego przez samorząd lokalny. W przypadku osób na emeryturze, którzy pobierają najniższe świadczenia kwota council tax zredukowana jest niemal do zera, jednak i tu trzeba spełniać pewne warunki.

Wreszcie, w rozdziale "Council tax exemptions" można przeczytać o zwolnieniach z płacenia council tax. Jeśli jesteście pracującymi Polakami w UK to raczej nie macie na co liczyć, ale warto chociaż przejrzeć kogo te regulacje dotyczą.

Dodajmy pewne ważne zastrzeżenie - wszystkie informacje zawarte w dokumencie dostępnym na stronach rządowych odnoszą się wyłączenie do regulacji prawnych obowiązujących na terenie Anglii, a nie całej Wielkiej Brytanii. Sytuacja w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej może wyglądać zatem nieco inaczej.