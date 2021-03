Spadek temperatur w UK nawet do -10 stopni Celsjusza w ciągu najbliższych dni

Przez „skandynawski wyż” w ciągu najbliższych dni w Wielkiej Brytanii dojdzie do dużego spadku temperatur. W Szkocji termometry mogą wskazać nawet -10 stopni Celsjusza, z kolei w Anglii -3 stopnie. Ale to nie wszystko…

W tym tygodniu mieszkańcy Wysp nie będą mogli cieszyć się już wiosennymi warunkami pogodowymi. Zamiast nich pojawią się silne porywy wiatru i nastąpi duży spadek temperatur.

Spadek temperatur w UK

Wraz ze „skandynawskim wyżem”, który nadciągnie nad Wyspy w ciągu najbliższych dni, dojdzie do dużego spadku temperatur. Najzimniej będzie w Szkocji. Termometry mogą tam wskazać nawet -10 stopni Celsjusza, pojawią się także opady śniegu i oblodzenia.

Z kolei w północnej Anglii i zachodnich rejonach Wielkiej Brytanii temperatura może spaść do -3 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju także będzie zimno. Będą to najniższe temperatury od marca 2018 roku, kiedy to słynna Bestia ze Wschodu dała się we znaki mieszkańcom Wysp.

Porywiste wiatry

Met Office zapowiada niestabilną pogodę w tym tygodniu. Oprócz opadów deszczu we wtorek i środę pojawią się też silne porywy wiatru. Niektórzy synoptycy zwracają uwagę na fakt, że warunki pogodowe z wiosennych zamienią się w najbliższych dniach w jesienne. Ponadto Environment Agency ostrzega przed zagrożeniem powodziowym, szczególnie w Norfolk, ale też w innych 19 rejonach w Anglii.