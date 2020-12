Śnieżna burza z piorunami przestraszyła w nocy mieszkańców Edynburga. Przerażeni dzwonili na policję, donosząc o katastrofie lotniczej [WIDEO]

Fot. Getty, Twitter

Ubiegłej nocy w Edynburgu doszło do niespotykanego zjawiska atmosferycznego. Głośne huczące grzmoty, nagłe błyskawice i biała nawałnica nie dały spać mieszkańcom szkockiej stolicy. Zobacz nagranie i zdjęcia ze śnieżnej burzy w Szkocji.

W nocy z 3 na 4 grudnia mieszkańcy stolicy Szkocji zostali wyrwani ze snu przez prawdziwą śnieżną burzę z piorunami i grzmotami, która z hukiem przetoczyła się nad Edynburgiem. W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć przedstawiających zasypane domy, samochody i całe osiedla. Grzmoty i błyskawice były tak silne, że w niektórych miejscach samoistnie uruchamiały się alarmy samochodowe, a zwierzęta domowe chowały się w popłochu.

Przerażeni dzwonili na policję, donosząc o katastrofie lotniczej

Biała nawałnica okazała się całkowitym zaskoczeniem, a gwałtownie wybudzeni ze snu mieszkańcy byli zdezorientowani i nie wiedzieli, co się dzieje. Wiele osób dzwoniło na policję, informując o odgłosach podejrzanych wybuchów w okolicy. Niektórzy podejrzewali, że były to odgłosy katastrofy lotniczej, inni byli przekonani, że niedaleko ich miejsca zamieszkania walą się budynki.

Śnieżna burza z piorunami w Edyngurgu. ZOBACZ WIDEO:

Woke up with quite a shock with all the banging. Some tremendous #thundersnow out here along with a good few solid inches of @penisnowpic.twitter.com/BkVcrnfmXI — Em Dee (@Em_E_Dee) December 4, 2020

Edynburg. Śnieżna burza z piorunami

Około godziny 5 rano, w obliczu rosnącego zaniepokojenia mieszkańców Edynburga, szkocka policja opublikowała na Twitterze post, wyjaśniając, że powodem przerażających nocnych hałasów jest nic innego, jak śnieżna burza: „Otrzymaliśmy wiele telefonów od osób zaniepokojonych odgłosami eksplozji. Proszę się nie martwić, są to grzmoty i błyskawice”.

Potężna śnieżyca spowodowała zakłócenia w całym regionie. Zasypane drogi utrudniły poranny ruch samochodowy i transport miejski. Zamknięto między innymi Queensferry Crossing. Aktualnie większość dróg jest ponownie otwarta.

Burza śnieżna jest rzadkim zjawiskiem atmosferycznym na Wyspach. Dodatkowo, jak wyjaśniło Met Office w rozmowie z The Guardian, w śnieżną noc pioruny mogą wydawać się jaśniejsze, gdyż ich światło jest potęgowane przez odbicia w bieli śniegu i kontrastowane z ciemnością. Z kolei grzmoty mogą wydać się głośniejsze z powodu głuchej nocnej ciszy, a śnieżny puch może dodatkowo wygłuszyć echo, powodując wrażenie, że do hałasu doszło tuż „za rogiem”. Nie dziwi zatem reakcja zaskoczenia i zaniepokojenia tak wielu osób, niespodziewanie wyrwanych w środku nocy ze spokojnego snu.

Rano było już po wszystkim, a Edynburg obudził się pod puchową kołderką ze śniegu. I jak się okazuje, niektórzy beztrosko przespali całą śnieżną burzę z piorunami.