Już teraz można aplikować o Cold Weather Payment! Sprawdź czy przysługuje ci dodatek

Fot. Getty

Na Wyspy nieubłaganie nadciąga zima, a meteorolodzy prognozują, że w okresie przedświątecznym znacznie obniży się temperatura powietrza. Warto zatem już teraz ustalić, komu przysługuje dodatek Cold Weather Payments, który w chłodne dni pomaga w pokryciu części wydatków na ogrzewanie.

Czym jest dodatek Cold Weather Payment?

Dodatek Cold Weather Payment w wysokości £25 tygodniowo przyznawany jest pomiędzy 1 listopada a 31 marca, gdy średnia temperatura powietrza nie przekracza 0 st. C przez 7 dni z rzędu. Z dodatku nie mogą jednak skorzystać wszyscy mieszkańcy UK, tylko ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i którzy w związku z tym mogliby mieć problem z dogrzaniem mieszkania. O Cold Weather Payment mogą zatem wnioskować osoby, które otrzymują jeden z poniższych benefitów:

Pension Credit

Income Support

Income-based Jobseeker’s Allowance

Income-related Employment and Support Allowance

Universal Credit

Support for Mortgage Interest

CZYTAJ TEŻ: Anglicy w zimnie świętowali zakończenie drugiego lockdownu i otwarcie pubów

Ponadto o dodatek Cold Weather Payment mogą się starać osoby, które:

otrzymują rentę inwalidzką;

mieszkają z dzieckiem poniżej 5. roku życia;

otrzymują Child Tax Credit obejmujący element niepełnosprawności lub znacznej niepełnosprawności;

mają niepełnosprawne dziecko;

mają stwierdzoną ograniczoną zdolność do pracy;

mają stwierdzony znaczny stopień niepełnosprawności.

Jak sprawdzić, czy kwalifikuję się do otrzymania dodatku Cold Weather Payment?

W przypadku wątpliwości to, czy kwalifikujemy się do otrzymania dodatku Cold Weather Payment, można to sprawdzić na stronie coldweatherpayments.dwp.gov.uk. Dodatek jest przyznawany przez Department of Work and Pensions.

Eksperci: Szczepionka może nie uchronić Wielkiej Brytanii przed kolejnym lockdownem „circuit-breaker” w styczniu i lutym