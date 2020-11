Sklepy będą otwarte dłużej w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia? Nowe plany rządu napawają optymizmem

Fot. Getty

Wiele wskazuje na to, że w okresie przedświątecznym będziemy mogli swobodniej zrobić zakupy. Minister Robert Jenrick poinformował w weekend, że jego ministerstwo intensywnie pracuje nad wprowadzeniem stosownych ułatwień, by każdy mógł udać się do sklepów w jak najbezpieczniejszy dla siebie sposób.

O planowanych przez rząd ułatwieniach dla mieszkańców UK w okresie przedświątecznym poinformował na łamach „The Daily Telegraph” minister ds. społeczności i samorządów lokalnych Robert Jenrick. „Dzięki tym zmianom lokalne sklepy będą mogły być otwarte dłużej, zapewniając tym samym przyjemniejsze i bezpieczniejsze zakupy oraz mniejsze obciążenie dla transportu publicznego. To, jak długo będą otwarte sklepy, zależeć będzie od sklepikarzy oraz ustaleń lokalnych councilów, ale ja zalecam, by w okresie świątecznym pozwolić ciężko doświadczonym przedsiębiorcom i firmom jak największą w tym zakresie elastyczność. Jako minister ds. samorządu lokalnego złagodzę ograniczenia dotyczące planowania i skieruję jednoznaczną prośbę do councilów, by pozwoliły przedsiębiorcom witać nas w progach swoich świecących sklepów do późnych godzin wieczornych, a nawet później, jeśli będą oni sobie tego życzyć. A sklepy i supermarkety będą mogły uzupełniać towar na półkach, kiedy tylko zechcą, dzięki elastycznym dostawom” - zaznaczył na łamach brytyjskiego dziennika Robert Jenrick.

Złagodzenie restrykcji potrwa do stycznia?

Robert Jenrick planuje jednak złagodzenie restrykcji zakupowych nie tylko w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia, ale też w styczniu (prawdopodobnie w celu umożliwienia mieszkańcom UK skorzystania z dorocznych, zimowych wyprzedaży). „W roku, w którym rząd z istotnych powodów wkroczył w nasze życie w sposób, jakiego nikt z nas, ceniących sobie wolność osobistą, nie wyobrażałby sobie wcześniej, zmiany te przypominają nam, że możemy i musimy szukać wszelkich sposobów, aby zmniejszać obciążenia biurokratyczne, a także dbać o swobodę prowadzenia działalności gospodarczej dla naszych małych przedsiębiorców, zarabiających tak na życie i służących w ten sposób społeczeństwu” - dodał Jenrick.