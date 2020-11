Prezydent podpisał ustawę ws. ulgi abolicyjnej. To koniec nadziei dla Polaków pracujących za granicą - wielu zapłaci podatek także w Polsce

Fot. Getty

W dniu 28 listopada Andrzej Duda podpisał ustawy o estońskim CIT i o ograniczeniu ulgi abolicyjnej. Prezydent położył tym samym kres nadziejom wielu Polaków pracującym za granicą, którzy jednocześnie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi. Od przyszłego roku będą oni musieli zapłacić podatek także w Polsce.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą limit odliczenia w uldze abolicyjnej został obniżony do zaledwie 1360 zł. Dotychczas limit taki nie obowiązywał, a ulga abolicyjna przysługiwała w przypadku dochodów osiąganych za granicą z takich źródeł jak:

stosunek pracy;

stosunek służbowy;

praca nakładcza;

spółdzielczy stosunek pracy;

działalność gospodarcza;

działalność wykonywana osobiście;

działalność artystyczna (prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych);

działalność literacka (prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych);

działalność naukowa (prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych);

działalność oświatowa (prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych);

działalność publicystyczna (prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych).

Ulga abolicyjna – co się zmieni od 1 stycznia 2021 r.?

W Polsce od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje wielostronna konwencja podatkowa MLI, która obligatoryjnie zmieniła mechanizm dotyczący unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego odliczenia. Mechanizm ten, zdecydowanie niekorzystny dla podatnika, nałożył na niego obowiązek uiszczenia różnicy między podatkiem należnym w Polsce, a podatkiem odprowadzonym za granicą. Dotychczas mechanizm ten, dzięki uldze abolicyjnej, nie był dla podatników odczuwalny, ale wraz z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji dotyczącej ograniczenia ulgi abolicyjnej, metoda proporcjonalnego odliczenia diametralnie zmieni sytuację Polaków pracujących za granicą, którzy jednocześnie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi.

Ulga abolicyjna uderzy w Polaków pracujących w UK

- Zmiany dotkną przede wszystkim Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, ponieważ zarówno w UK, jak i w Polsce, konwencja MLI została już ratyfikowana. Ograniczenie ulgi abolicyjnej dotknie zarówno tych Polaków, którzy wyjeżdżają do pracy sezonowej na kilka miesięcy, jak i tych, którzy, pracując poza granicami kraju ponad 183 dni w roku, wciąż posiadają nad Wisłą tzw. centrum interesów życiowych, czyli najczęściej rodzinę – zaznacza Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca Admiral Tax. I dodaje: - Ograniczenie ulgi abolicyjnej do max.1360 zł oznacza, że Polacy nie zapłacą od 1 stycznia 2021 r. podwójnego podatku od dochodów wynoszących 8 000 zł. Od wyższych dochodów Polacy uznani za polskich rezydentów podatkowych będą musieli uiścić podatek także w Polsce. Dla wielu Polaków pracujących w UK będzie to oznaczało znaczne uszczuplenie dochodów, bo przypomnę, że w Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku [ang. Personal Allowance – przyp. red.] wynosi 12 500 (ok. 62 000 zł).

Ograniczenie ulgi abolicyjnej – konsekwencje

Ograniczenie ulgi abolicyjnej będzie miało daleko idące konsekwencje. Niestety, jak wskazują eksperci, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw bardzo uszczupli dochody osób pracujących za granicą, a pozostających polskimi rezydentami podatkowymi. Najbardziej poszkodowani będą tutaj Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii, gdzie, jak wspomniała dyrektor zarządzająca Admiral Tax, kwota wolna od podatku wynosi w przeliczeniu na polskie złotówki aż 62 000 zł. W Polsce z kolei kwota ta, dla dochodów w przedziale od 13 001 zł do 85 528 zł, wynosi zaledwie 3091 zł. Na niekorzyść wielu Polaków pracujących w UK działać będą także progi podatkowe, których stawki w UK w roku podatkowym 2020/21 wyglądają następująco:

20 proc. dla dochodu rocznego w przedziale £12 500 – £50 000;

40 proc. dla dochodu rocznego w przedziale £50 001 – 150 000;

45 proc. dla dochodu rocznego powyżej £150 000.

W Polsce z kolei progi podatkowe kształtują się następująco: