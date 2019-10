Sklep odzieżowy online (nie tylko) dla Polaków w Wielkiej Brytanii. Weź udział w konkursie i wygraj markowe nagrody!

Śmiały i oryginalny pomysł Polaka, Łukasza Borowskiego spotkał się z dużym entuzjazmem wśród brytyjskiej Polonii. Nasz rodak z myślą o Polakach na Wyspach, ale nie tylko… otworzył sklep odzieżowy online, w którym znalazła się imponująca kolekcja ponad 4500 produktów. Jedne z nich właśnie możecie wygrać w konkursie!

Aby przedstawić Wam pomysłodawcę całego przedsięwzięcia, Łukasza Borowskiego, postanowiliśmy zadać mu parę pytań, abyście mogli lepiej go poznać oraz jego szczególną sympatię do Polonii na Wyspach.

Polish Express: Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Twojego sklepu, Enklawa jest „dedykowana Polonii w Wielkiej Brytanii”. Dlaczego właśnie nasi rodacy na Wyspach są dla Ciebie szczególni? Znasz dobrze polską społeczność w UK?

Łukasz Borowski: Polacy w Wielkiej Brytanii znajdują się w centrum mojego zainteresowania, ponieważ wspólnie tworzymy tę samą, moim zdaniem mającą powody do dumy narodowej społeczność, której fajnie jest być częścią. Stąd decyzja o takiej dedykacji sklepu. Najlepiej oczywiście znam rodaków z okolic mojego miejsca zamieszkania. Wierzę że dzięki Enklawie znajomości te mocno się poszerzą.

Polish Express: Dlaczego wybrałeś akurat odzież? Co przyświecało Ci przy tworzeniu właśnie takiego sklepu?

Łukasz Borowski: To odzież wybrała mnie... (śmiech) a tak poważnie jest to rezultat mojej pracy w kilku firmach branży odzieżowej, gdzie z jednej strony miałem możliwość uczenia się pracy w branży „od kuchni”, a z drugiej był to dobry punkt wyjścia do analiz oraz wyliczeń. Myślą przewodnią, która przyświecała mi przy tworzeniu Enklawy było założenie popularnego sklepu, w którym całe rodziny mogłyby ubierać się kompleksowo, na różne okazje, oraz w przystępnych cenach.

Polish Express: W ofercie Enklawy znajduje się ponad 4500 produktów. Jest to imponująca kolekcja. Powiedz, czym kierowałeś się w ich doborze?

Łukasz Borowski: Szeroka oferta Enklawy to rezultat pracy specjalistów z branży, z którymi moja firma ma przyjemność kooperować, a na którą składają się takie kategorie produktów jak:

- odzież dziecięca, damska i męska,

- odzież i obuwie robocze,

- odzież sportowa,

- akcesoria,

- dodatki.

Powodem włączenia wszystkich tych artykułów do kolekcji była chęć dania możliwie największego wyboru klientom.

Polish Express: Sam mieszkasz w Wielkiej Brytanii i znasz już dobrze wyspiarską rzeczywistość. Co przyciągnęło Cię do tego kraju?

Łukasz Borowski: Do UK przyciągnęła mnie z jednej strony chęć sprawdzenia się w nowych warunkach, przeżycia przygody, a z drugiej ciekawość tego kraju, jego kultury i mentalności mieszkańców.

Polish Express: Współpracujesz ze „specjalistami w handlu tekstyliami na rynkach europejskich”. Czy zatem ciężko jest obecnie znaleźć produkty wysokiej jakości, czy wręcz przeciwnie?



Łukasz Borowski: Produkty wysokiej jakości jest łatwo znaleźć, lecz charakteryzują się one wysokimi cenami. Z drugiej strony sama wygórowana cena danego dobra nie jest gwarantem jego jakości. Optymalnym rozwiązaniem jest wybieranie produktów w korzystnej relacji jakość/cena.

Wychodząc temu trendowi naprzeciw zapraszam do sklepu enklawa.co.uk