Settled status: Rządowy system dotknięty problemami technicznymi już pierwszego dnia rejestracji

Pamiętacie słynnego czerwonego busa, który jeżdżąc po ulicach Londynu "informował"o tym, że Wielka Brytania do wspólnej unijnej kasy wpłaca 350 milionów funtów tygodniowo? Otóż było to wierutne kłamstwo.

Theresa May zabiera głos - PRZECZYTAJ dramatyczny apel premier UK na Facebook`u

Na Facebook`u premier Theresa May zwróciła się z dramatycznym apelem do wszystkich mieszkańców UK - szefowa rządy wzywa do wsparacia jej wizji Brexitu.