Ryanair robi wszystko, aby zachęcić pasażerów do latania. Właśnie obniżył ceny biletów nawet do 4,99 funta

Irlandzkie linie lotnicze zapowiadały jeszcze w tym tygodniu obniżkę cen biletów i dotrzymały słowa. Ryanairowi tak bardzo zależy na zachęceniu klientów do latania po zniesieniu największych ograniczeń covidowych dla podróżnych, że zorganizował kolejną wyprzedaż biletów, także na loty do Polski.

Ryanair zapowiedział, że planuje rozszerzyć swój harmonogram lotów na sezon letni 2022 i przyznał, że zależy mu na tym, aby zachęcić ludzi do powrotu do latania, a najlepiej to zrobić obniżając ceny biletów.

Ryanair zachęca klientów

Tani przewoźnik nie osiągnął swoich celów sprzedażowych w grudniu 2021 roku po tym, jak rozprzestrzenianie się wariantu Omikron zmusiło rządy państw europejskich do ponownego nałożenia ograniczeń na podróże.

Ryanair poinformował, że przewiózł 11,3 mln pasażerów w październiku i 10,2 mln w listopadzie 2021 roku, jednak mimo świąt, w grudniu Ryanairem podróżowało zaledwie 9,5 mln pasażerów, czyli znacznie poniżej celu, jakim było 11 mln.

- Nagłe pojawienie się wariantu Omikron i histeria medialna, którą wywołał w grudniu, zmusiły wiele europejskich rządów do przywrócenia restrykcji w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, co znacznie osłabiło apogeum rezerwacji związane ze świętami – podała firma.

Mimo rozczarowania grudniowego Ryanair i tak widział silne ożywienie w końcówce 2021 roku. Liniami podróżowało 31,1 mln pasażerów, czyli prawie czterokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Dlatego też irlandzkie linie zdecydowały się na zwiększenie lotów w tegorocznym sezonie letnim i danie dodatkowego impulsu klientom w formie obniżek.

Obniżka cen biletów, także do Polski

Tego lata Ryanair postanowił sprzedać o 14 proc. więcej biletów niż przed pandemią w 2019 roku. Loty z wielu brytyjskich lotnisk m.in. do Polski, na Ukrainę czy Łotwę można już kupić po dużo niższych cenach. Z kolei loty do popularnych miejsc turystycznych dostępne są także w przystępnej cenie – za bilet do Hiszpanii zapłacimy 12,99 funta. Z kolei do Kopenhagi czy Paryża polecimy już za 7,99 funta.