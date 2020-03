Ryanair odwołał więcej lotów do oraz z Włoch. Ustalenia weszły w życie ze skutkiem natychmiastowym

Ograniczenia będą obowiązywać do 8 kwietnia.

Irlandzkie linie lotnicze odwołały kolejne loty z oraz do Włoch.

Linie lotnicze Ryanair zapowiedziały odwołanie kolejnych lotów do oraz z Włoch, a także lotów krajowych we Włoszech – ustalenia te weszły w życie ze skutkiem natychmiastowym i będą obowiązywać do 8 kwietnia.

Po tym, jak w poniedziałek linie easyJet zapowiedziały anulowanie lotów do oraz z Włoch ze względu na obawy dotyczące koronawirusa, we wtorek decyzję o zredukowaniu liczby lotów podjął Ryanair. Irlandzkie linie zapowiedziały odwołanie części lotów do oraz z Włoch do 8 kwietnia.

Decyzje linii lotniczych nastąpiły po tym, jak włoski rząd postanowił w weekend „zamknąć” regiony w północnych Włoszech. Irlandzki przewoźnik zawiesił wszystkie loty krajowe we Włoszech do oraz z Bergamo, lotniska Malpensa, Parmy czy Treviso.

Z kolei loty międzynarodowe Ryanaira zostały zredukowane. Restrykcjami zostały objęte takie destynacje jak: Bergamo, Malpensa, Wenecji, Parmy, Rimini i Treviso – samoloty będą kursować tylko w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki. Irlandzkie linie poinformowały, że zmniejszono liczbę lotów z tych miast do jednego dziennie.

W związku z obawami dotyczącymi koronawirusa, na który największa zachorowalność jest we Włoszech, wielu klientów Ryanaira zdecydowało się na rezygnację z podróży do tego kraju, co wiąże się dla irlandzkich linii z koniecznością redukcji liczby lotów, na które jest coraz mniejsze zapotrzebowanie.

Ryanair twierdzi jednak, że nie może anulować wszystkich lotów do oraz z północnych Włoch, ze względu na to, że część turystów, którzy nie są Włochami, utknęło w Lombardii, a po kwarantannie chce wrócić do swoich domów.

W oficjalnym oświadczeniu linie podały: „Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a wszyscy pasażerowie, którzy ucierpieli w wyniku odwołanych lotów, otrzymają maile i zostanie im zaoferowana zmiana lotu lub całkowita rekompensata”.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.