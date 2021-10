Ryanair i Wizz Air odnotowały po raz drugi rekordową liczbę pasażerów od początku pandemii

We wrześniu Ryanair przewiózł ponad dwa razy więcej pasażerów – aż 10,6 mln – niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego – 5,2 mln. Linie lotnicze Wizz Air także odnotowały rekordową liczbę pasażerów od początku pandemii.

Podróże lotnicze wracają po kryzysie w branży powoli do normalnego harmonogramu lotów, a po poluzowaniu restrykcji dotyczących testów i kwarantanny dla przyjezdnych odnotowują coraz większą liczbę pasażerów. Tanie linie lotnicze Ryanair i Wizz Air właśnie pochwaliły się kolejnymi rekordami.

Ryanair ma coraz więcej pasażerów

We wrześniu tego roku Ryanair przewiózł 10,6 mln pasażerów, czyli ponad dwa razy więcej niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego, kiedy to irlandzkie linie wybrało 5,2 mln klientów. Wrześniowe statystyki są wprawdzie odrobinę niższe od sierpniowych, kiedy to tani przewoźnik zabrał w podróż 11,1 mln pasażerów, jest to jednak drugi rekord od początku pandemii.

Niestety wysokie obecne liczby są i tak niższe niż te sprzed pandemii. Dla przypomnienia – we wrześniu 2019 roku Ryanair przewiózł 14,1 mln pasażerów. Irlandzkie linie lotnicze twierdzą, że do marca 2022 będą mogły poszczycić się wynikiem 90-100 mln pasażerów.

Wizz Air też wychodzi z kryzysu

Linie lotnicze Wizz Air także opublikowały optymistyczne statystyki. Okazało się, że we wrześniu przewoźnik ten obsłużył odrobinę mniej niż 3 mln pasażerów i podobnie jak Ryanair odnotował po raz drugi najwyższy wynik od czasu pandemii. Także dla Wizz Air sierpień był lepszy od września i przewiózł wtedy 3,5 mln pasażerów.

Wizz Air miał więcej dobrych wiadomości i przy okazji ogłosił też nowe trasy – z Debreczyna (na Węgrzech) do Brukseli i Kijowa. Jak podały linie: „nowe trasy będą obsługiwane dwa razy w tygodniu od połowy grudnia 2021 roku. Ponadto Wizz Air ogłasza wznowienie trzech tras z Debreczyna do Tel-Awiwu, Moskwy i Santorini.