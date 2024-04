Praca i finanse Rusza rządowa kampania społeczna „Stop! Pomyśl, czy to nie oszustwo”

artykuł dostarczony przez klienta

Dane pokazują, że oszustwa stanowią około 38% wszystkich przestępstw w Anglii i Walii. Szacuje się, że 1 na 17 osób dorosłych padło ofiarą oszustwa w okresie od września 2022 do września 2023 r. To właśnie z tego powodu rząd uruchomił akcję „Stop! Pomyśl, czy to nie oszustwo” (ang. „Stop! Think Fraud”), nową, ogólnokrajową kampanię przeciwko oszustwom, która zachęca do zatrzymania się i zastanowienia, czy nie mamy do czynienia z oszustwem, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania.

Ponieważ oszustwa stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia, kampania „Stop! Think Fraud” ma na celu zapewnienie społeczeństwu spójnych i jasnych porad dotyczących zwalczania i zapobiegania nadużyć finansowych. Nowe centrum kampanii dedykowane oszustwom internetowym opiera się na wiedzy ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych i zapewnia zwięzłe, proste porady na temat tego, jak nie dać się oszukać i co zrobić, jeśli do ataku dojdzie – czy to online, przez telefon, czy osobiście. Specjaliści podkreślają, że bycie ofiarą oszustwa nigdy nie powinno wiązać się ze wstydem, stygmatyzacją lub poczuciem winy. Centrum kieruje ofiary do odpowiednich organizacji, gdzie mogą uzyskać dalsze porady i wsparcie.

Anna padła ofiarą próby oszustwa, gdy ktoś zadzwonił do niej, podając się za przedstawiciela znanej firmy zajmującej się rozwiązywaniem problemów komputerowych. Tak się złożyło, że Anna miała akurat problemy ze swoim sprzętem i bezskutecznie dzwoniła do różnych punktów pomocy, więc kiedy odebrała ten telefon, była zachwycona. W trakcie rozmowy oszust zadał jej pytania, które kobiecie wydały się zbyt osobiste, a przez to podejrzane. Kiedy poprosił ją o zalogowanie się na konto bankowe, Anna przerwała połączenie i skontaktowała się z policją.

Opowiadając o swoich doświadczeniach, Anna powiedziała: „Odkąd prawie padłam ofiarą oszustwa, nauczyłam się, że przestępcy często żerują na lukach w wiedzy ludzi. W moim przypadku był to brak doskonałej znajomości komputerów. Miałam szczęście, że stałam się podejrzliwa i w porę zerwałam kontakt. Moja rada dla innych jest taka: poświęćcie trochę czasu na nauczenie się, jak chronić się przed oszustwami. Z doświadczenia wiem, że każdy może paść ich ofiarą, więc wszyscy musimy być ostrożni”.

Tomasz Wiśniewski z Worcestershire Polish Association podkreślił: „Ważne jest, aby społeczeństwo miało dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o tym, jak chronić się przed oszustwami popełnianymi w Internecie, osobiście i za pośrednictwem telefonu, ponieważ stają się one coraz bardziej wyrafinowane. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tymi nowymi wytycznymi już dziś”.

Oto pięć wskazówek od zespołu kampanii „Stop! Think Fraud”, które pomogą uchronić się przed oszustwem:

Rozpoznaj oznaki oszustwa: Typowe taktyki mogą obejmować podszywanie się pod autorytet, „zaufany” głos lub używanie języka, który wywołuje silne emocje, takie jak strach lub nadzieja. Ważne jest, aby umieć rozpoznać te znaki, bo daje to większą szansę na uniknięcie oszustwa. Chroń się przed oszustami: Chociaż nie możesz powstrzymać przestępcy próbującego Cię oszukać, możesz stać się trudniejszym celem. Zerwij kontakt, zamykając SMS, e-mail lub kończąc rozmowę. Zmień hasła, aby chronić się w Internecie. Weryfikuj i kontaktuj się bezpośrednio: Zawsze weryfikuj prośby o pieniądze lub dane osobowe, nawet jeśli wydaje Ci się, że pochodzą one od osoby lub organizacji, które znasz. Kontaktuj się z tymi osobami lub firmami za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych, znanych Ci numerów lub adresów e-mail. Zgłoś potencjalne oszustwo: Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa, zawsze powinieneś to zgłosić. Jeśli mieszkasz w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej, zgłoś to do Action Fraud online lub dzwoniąc pod numer 0300 123 2040. W Szkocji wszystkie zgłoszenia oszustw należy zgłaszać szkockiej policji pod numerem 101. Nie bój się szukać pomocy: Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc.

Dowiedz się, jak wyprzedzić oszustów na gov.uk/StopThinkFraud.