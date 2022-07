Rozwścieczeni cenami paliw kierowcy planują na 4 lipca serię protestów na brytyjskich drogach

Brytyjscy kierowcy mają dość horrendalnie wysokich cen benzyny w UK i na poniedziałek 4 lipca 2022 roku zaplanowali protest. Rozwścieczeni posiadacze czterech kółek planują spowolnić ruch do 30 mil na godzinę na autostradzie M5.

Rośnie niezadowolenia brytyjskiego społeczeństwa wobec rosnących cen benzyny i oleju napędowego. Pojedyncze protesty w tej sprawie miały już miejsce w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, ale wygląda na to, że największe oznaki niezgody dopiero mają się pojawić. Według ekspertów z FairFuelUK kilka demonstracji odbędzie się w hrabstwie Yorkshire, na M54, w Essex, na, A63, M180, na M25 w Londynie i innych głównych drogach w Wielkiej Brytanii. Osobny akapit należy się akcji protestacyjnej, która może sparaliżować autostradę M5. Uczestnicy akcji zapowiedzieli, że w poniedziałek wyjadą na drogę między Bridgwater i Almondsbury o około 8:30 i jadąc dwoma pasami ruchu. na wschód w kierunku Bristolu przez M4 i M32. Stamtąd istnieje możliwość przeprowadzenia tego samego protestu tą samą trasą w kierunku Somerset.

Już jutro drogi w UK mogą zostać sparaliżowane

"To nie są tylko demonstracje przeciwko rekordowo wysokim cenom benzyny i oleju napędowego, które rosną każdego dnia" - komentował Howard Cox, założyciel FairFuelUK. "Dotyczą one również obrzydliwej, przewlekłej manipulacji cenami paliw i całkowitego braku kontroli ze strony naszego pozbawionego kontaktu rządu, który pozwala na rozpowszechnianie się niekontrolowanych spekulacji benzyną i olejem napędowym" - dodawał.

Głos w tej sprawie zabrali także przedstawiciele służb mundurowych. Policja West Midlands zaleca kierowcom rozważenia konsekwencji "zatykania" sieci dróg w UK. "Zdajemy sobie sprawę, że ludzie mogą planować zakłócenie ruchu w poniedziałek (4 lipca)" - komentował rzecznik West Midlands Police.

Kierowcy mają dość wysokich cen paliw i ruszają z akcją protestacyjną

„Wraz z naszymi partnerami mamy doświadczenie w zarządzaniu tego rodzaju protestami. Zachęcamy kierowców do sprawdzania wszelkich zakłóceń na ich trasie przed planowana podróżą. Apelujemy do tych, którzy planują wziąć udział, aby rozważyli efekt domina u osób, które mogą próbować dostać się do pracy, szkoły lub na wizytę w szpitalu:.

