Dlaczego w grudniu tak wielu Polaków rozwodzi się w UK? Rozwód w Wielkiej Brytanii jest łatwiejszy niż w Polsce?

artykuł sponsorowany

Co jest najczęstszą przyczyną rozwodów Polaków mieszkających na Wyspach, dlaczego proces rozwodowy znacznie łatwiejszy jest w Wielkiej Brytanii niż w Polsce, oraz co zmieni się w kwestii rozwodów po Brexicie postanowiliśmy zapytać prawniczkę z biura ASK MONTGOMERY zajmującego się pomocą Polakom w sprawach rozwodowych w UK.

Pomaga Pani wielu Polakom na Wyspach w procesach rozwodowych, opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców dziecka i asyście w sądzie rodzinnym.

Tak, zgadza się. Biuro ASK MONTGOMERY-ZAPYTAJ MONTGOMERY- specjalizuje się w rozwodach i prawach do dziecka. Natomiast ASK MONTGOMERY TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE- zajmuje się tłumaczeniami wszystkich rodzajów dokumentów z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Informacje o nas znajdziesz na naszej stronie www.askmontgomery.co.uk, jak również na Facebooku ASK MONTGOMERY- Rozwód, Dzieci, Finanse w UK oraz Ask Montgomery Tłumaczenia Przysięgłe Angielskiego.



Czy to prawda, że w Biurze ASK MONTGOMERY można rozpocząć procedurę rozwodową z „komfortu swojego fotela’’, czyli bez wychodzenia z domu?

To prawda. Biuro ASK MONTGOMERY, z siedzibą w Londynie, jest przodującym na rynku brytyjskim dostawcą usług rozwodowych. Jesteśmy firmą innowacyjną na rynku angielskim i pierwszą, która wprowadziła usługi ‘’z komfortu fotela’’ klienta, co oznacza, że każdy może umówić się na rozmowę z naszym Doradcą w miejscu i czasie, który mu odpowiada, gdyż świadczymy nasze usługi bezpośrednio przez telefon, pocztą elektroniczną, whatsapp, facebook messenger, skype, zoom, email, a więc używamy środków, które są szybkie, tanie i niezawodne. Co przy okazji pokrywa się z obecnymi restrykcjami na temat bezpieczeństwa kontaktów w dobie Covid-19.

Rozwody Polaków w UK



Jakie są najczęstsze powody rozwodów wśród naszych rodaków zamieszkałych na Wyspach?

Najczęstszym powodem rozwodów wśród obywateli Polski zamieszkałych w Wielkiej Brytanii nie jest zdrada, nie jest to też rozstanie czyli separacja małżonków, ale tzw. nierozsądne zachowanie jednego z małżonków, czyli z języka angielskiego ’’unreasobable behaviour.’’



Co właściwie oznacza termin "nierozsądne zachowanie’’?

Jest to dość szeroka gama zachowań ‘’winnego’’ współmałżonka, która obejmuje zachowania tak poważne jak: spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach, narkotyki, przemoc domową- czyli ubliżanie, poniżanie, pomniejszanie drugiej osoby, przemoc fizyczną, kontrolę finansową czyli wydzielanie pieniędzy, sprawdzanie rachunków, po nadmierne kontrolowanie, czyli sprawdzanie telefonów, emaili, facebooka, przeszukiwanie torebek, chorobliwa zazdrość, śledzenie, po zachowania takie jak brak wsparcia emocjonalnego, brak współżycia seksualnego, po rzeczy nawet wydawałoby się czasem błahe, jak brak wspólnych wakacji, spędzanie osobno czasu, oraz brak pomocy w obowiązkach domowych.



A jak wygląda sprawa zdrady w rozwodzie, bo przecież mieszkający tu Polacy często wchodzą w nowe związki, czasem nadal jeszcze mieszkając ze współmałżonkiem?

Cieszę się, że Pan zadał to pytanie. Dla nas, Polaków, zdrada to oczywiście niewierność, uprawianie stosunków seksualnych poza małżeństwem, ale też randkowanie, ‘’dejtingowanie’’ na portalach internetowych, flirtowanie, wysyłanie smsów, całowanie się, pieszczoty i podobne zachowania.



Żeby jednak w pozwie rozwodowym podać ‘’zdradę’’ jako główny powód nieodwracalnego rozpadu związku, należy mieć dobre zrozumienie, co sądy rodzinne w Wielkiej Brytanii uznają za zdradę, a co nią nie jest. Na przykład, jeśli Twój partner był niewierny i dopuścił się zdrady fizycznej z osobą tej samej płci (czyli związek homoseksualny), to formalnie rzecz biorąc, w świetle tutejszego prawa, nie dopuścił się cudzołóstwa i nie popełnił zdrady - nie można więc podać tego jako powód rozwodu.



Innym przykładem, który nie kwalifikuje się do ‘’zdrady’’ jest odkrycie, że Twój współmałżonek korzystał z witryn randkowych. Nawet jeśli Twój partner miał zbliżenie fizyczne z inną osobą, należy ustalić, że odbył stosunek seksualny, aby jego zachowanie zostało oficjalnie uznane za cudzołóstwo. A to jest ogromnie trudne do udowodnienia. Również całowanie, petting, necking, smsowanie, flirtowanie nie są traktowane jako zdrada w rozwodzie w Wielkiej Brytanii.



A kto najczęściej występuje pierwszy o rozwód – Polak czy Polka oraz w jakim wieku?

Na 10 wnoszonych pozwów rozwodowych w UK – 9 to pozwy kobiet. Tak więc kobiety najczęściej decydują się ostatecznie na rozpoczęcie procedur rozwodowych. Jednakże mężczyźni również się rozwodzą. Są to często panowie, którzy mieszkają od dawna na Wyspach, są tu zadomowieni, pracują, a ich żony pozostały w Polsce i nie wyrażają chęci życia w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o grupę wiekową, to w obu przypadkach przeważają osoby pomiędzy 30 plus a 40 plus.



Aby małżonkowie mogli się rozwieść w UK, czy muszą być wcześniej w separacji?

Chciałabym tutaj sprostować nieporozumienie czy mit, który od dawna krąży wśród polskiej społeczności na Wyspach, że aby wnieść rozwód w Wielkiej Brytanii, należy być w separacji ze współmałżonkiem. Według prawa Wielkiej Brytanii, pozew rozwodowy można wnieść w każdej chwili, nawet jeśli nadal mieszka się ze współmałżonkiem pod jednym dachem. Nie potrzebna jest separacja.



Jak szybko od złożenia zamówienia o rozwód czy inną procedurę sądową ASK MONTGOMERY wykona zamówienie?

Jesteśmy w stanie rozpocząć procedury w ciągu 5 minut od zamówienia usługi i wykonać dokumentację w ciągu jednego dnia. W przeciwieństwie do biur tradycyjnych z High Street, gdzie trzeba ‘’bukować’’ konsultację, dojeżdżać i rezerwować sporo czasu, a często korzystać z dodatkowych usług tłumaczeniowych. ASK MONTGOMERY ma ceny stałe, niezmienne i średnio 70-80% niższe od biur standardowych, których cenniki zwykle są bardzo wysokie i każda usługa liczona jest osobno. My oferujemy pakiety, a to jest jasne dla klienta od początku i klient wie, czego się spodziewać. Posiadamy niezwykle szybki i rozwinięty system komunikacji z klientem, którego obsługujemy- obsługa jest natychmiastowa, odpisanie czy oddzwonienie do klienta jest błyskawiczne. A to buduje poczucie zaufania.



Czego najczęściej obawiają się Polacy w UK, którzy myślą o rozwodzie?

Obawiają się, że współmałżonek nie wyrazi zgody na rozwód. Dlatego też często tkwią latami w nieszczęśliwym małżeństwie. A jest to zupełnie niepotrzebne, gdyż w Wielkiej Brytanii nie potrzeba zgody drugiego partnera na rozwód. Rozwód może się odbyć bez jego zgody.

Inną obawą chcących się tutaj rozwieść jest to, czy poradzą sobie finansowo. Musimy pamiętać, że z tak rozwiniętym systemem pomocy dla samotnych rodziców, jaki mamy w UK, nie ma żadnych podstaw do zamartwiania się o finanse. Wręcz odwrotnie – wsparcie finansowe dla tzw. single parents jest w Wielkiej Brytanii bardzo rozwinięte. Są to dodatki do wychowywania dziecka, dodatki do niższej pensji, dodatek do opieki nad dzieckiem, osobny dodatek dla samotnego rodzica, pomoc w opłacie domu oraz council taxu. Są też dofinansowania do obiadów dla dziecka, biletów itp. Od dawna zresztą mówi się, że Wielka Brytania, to ‘’raj dla samotnych rodziców.’’



Lepszy rozwód w Polsce czy w UK?

Czy procedura rozwodowa w Wielkiej Brytanii jest prostsza niż w Polsce, czy może lepiej jechać do Polski po rozwód?

Zdecydowanie łatwiej rozwieść się w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Przede wszystkim rozwód w UK przeprowadza się drogą pocztową, bez chodzenia do sądów, bez tłumaczenia się innym, co jest dużo mniej stresujące. Jest to też oszczędność pieniędzy, gdyż nie wydajemy na przeloty do Polski. A co najważniejsze, moim zdaniem, rozwód w UK pozwala na zachowanie godności człowieka. Nie ma potrzeby, tak jak w Polsce, stawiania się na sprawie (często kilkakrotnie) i tłumaczenia się ze swoich wyborów przed obcymi ludźmi, którymi są sędziowie. Jest to nie tylko bardzo stresujące ale też, uważam, dość wstydliwe, a często wręcz upokarzające. Ważne jest to, że w Wielkiej Brytanii małżeństwo traktowanie jest jako ‘’wspólna umowa’’ pomiędzy dwojgiem osób, tzw. mutual agreement, którą można rozwiązać.



Co się zmieni w rozwodach po Brexicie?

Z końcem grudnia kończy się również tzw. okres przejściowy i nadal nie wiadomo, czy nie dojdzie do twardego Brexitu. Czy Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą mieć problemy z rozwodem od stycznia 2021 roku?

Jeśli oboje małżonków zamieszkują teren Wielkiej Brytanii i złożą wniosek o rozwód przed godziną 23:00 do dnia 31 grudnia 2020 r., ich rozwód będzie odbywał się jak dotychczas i będzie kontynuowany zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (nawet jeśli proces nie zostanie zakończony przed godziną 23:00 w dniu 31 grudnia 2020 r.). Kiedy otrzymają rozwód finałowy, tzw. decree absolute, zostanie on uznany w Anglii i Walii oraz w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami UE.



Oznacza to, że dotychczasowe rozwody z UK bez problemu były i są rejestrowane w urzędach w Polsce. ASK MONTGOMERY oferuje pomoc i cały pakiet dokumentacji celem rejestracji rozwodu z UK w polskim urzędzie. Również rozwody z Polski będą nadal bez problemu akceptowane i rejestrowane w UK na starych zasadach, a będzie to mieć znaczenie, jeśli będziemy chcieli ponownie wstąpić w związek małżeński w UK.



Jeśli natomiast dwie strony mieszkające w UK złożą wniosek o rozwód po godzinie 23:00 w dniu 31 grudnia 2020 r., sama procedura będzie nadal taka sama, jak dotychczas, a zmiana będzie polegać na zarejestrowaniu tego rozwodu w Polsce. Do rejestracji prawdopodobnie potrzebny będzie dodatkowo dokument o rozwodzie wstępnym, tzw. decree nisi (według informacji polskich urzędów), ale ostateczna wersja rejestracji w Polsce nadal jest opracowywana.



A jak będzie wyglądała sytuacja w prawie rodzinnym od 1 stycznia 2021, gdy jedna strona mieszka w Wielkiej Brytanii a druga w Polsce i na przykład chcą się rozwieść, czy złożyć o alimenty oraz jak długo jedna ze stron będzie musiała zamieszkiwać w UK, aby rozpocząć tu procedury sądowe a nie jechać do Polski?

Do niedawna większość dyskusji na temat wpływu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię na prawo rodzinne dotyczyła tylko tych prawników, którzy prowadzili sprawy z elementem międzynarodowym. Istnieje jednak jeden fundamentalny akt prawa rodzinnego UE, który dotyczy wszystkich prawników rodzinnych. Jest to prawo dotyczące jurysdykcji dla postępowań rozwodowych, co znajduje się w Rozporządzeniu Brukselskim.



Kiedy będą nakładać się na siebie dwie jurysdykcje (bo na przykład jedna strona mieszka w UK a druga w Polsce albo obie chcą wnieść wnioski do sądu w kraju, w którym obecnie przebywają), to kiedy Wielka Brytania opuści UE, potrzebne będzie nowe prawo. Co to powinno być? Na jakiej podstawie pary powinny mieć możliwość skorzystania z jurysdykcji sądów Zjednoczonego Królestwa a na jakich warunkach w swoim rodzinnym kraju?



Na jakie zniżki mogą liczyć osoby, które zdecydują się rozwodzić w UK?

Większość klientów ASK MONTGOMERY to osoby, które kwalifikują się do zniżki w opłacie sądowej na podstawie niższych zarobków czy pobieranego dofinansowania. Jesteśmy w stanie znacznie obniżyć lub zredukować do zera opłatę pobieraną przez sąd. Jeśli chodzi o opłatę dla naszego Biura za prowadzenie procedury, jest ona w ASK MONTGOMERY jasna od początku kontaktu z klientem. Nie mamy tzw. ukrytych cen, ale jedną niezmienną. To też daje komfort klientowi, gdyż wie dokładnie, czego się spodziewać, a nie nagle otrzymuje kosmiczny rachunek od prawnika, jak to ma miejsce w standardowych biurach. Jeśli chcą Państwo zadzwonić do ASK MONTGOMERY – tel. +44 0770 339 2121, czynne 7 dni w tygodniu. Zapraszamy serdecznie.

ASK MONTGOMERY

http://www.askmontgomery.co.uk



Direct Dial: +44 07703392121