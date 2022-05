Rosnące koszty życia w UK: Rząd nie jest w stanie pomóc wszystkim od razu, ostrzega Boris Johnson

Fot. Getty

Obecnie brytyjskie władze nie są w stanie pomóc każdemu potrzebującemu wsparcia z powodu rosnących kosztów życia w UK - przyznał Boris Johnson. Rząd musi zachować ostrożność w planowaniu wydatków, aby uniknąć spirali inflacyjnej, podkreślił brytyjski premier.

Od lat 50. XX wieku brytyjskie gospodarstwa domowe nie były zmuszone do tak mocnego zaciskania pasa, alarmują eksperci. W związku z tym rząd znalazł się pod presją w kwestii zapewnienia pomocy najuboższym mieszkańcom UK, którzy finansowo nie są w stanie udźwignąć coraz wyższych rachunków za energię. Niestety, Boris Johnson nie ukrywa, że to obecnie trudne zadanie dla władz krajowych.

Rząd UK szuka rozwiązań długoterminowych, a nie na krótką metę?

Brytyjski premier wyjaśnił, że rząd pracuje nad rozwiązaniami w perspektywie średnio- i długoterminowej, jednak w perspektywie krótkoterminowej nie ma możliwości natychmiastowego zrekompensowania wszystkim mieszkańcom UK rosnących kosztów życia. Poszukiwane są raczej takie rozwiązania, które pomogą zapobiec długotrwałym skutkom wzrostu inflacji i pozwolą uniknąć popadnięcia kraju w tzw. spiralę inflacyjną. Aktualnie rząd skupia się na zapewnieniu pomocy najbardziej potrzebującym - czyli komu?

We wtorek w programie ITV Boris Johnson mówił między innymi:

„Zgadzam się, że składki od podatników – bo to są pieniądze podatników – nie wystarczą, aby natychmiast pokryć wszystkie koszty. Oczywiście, to nie wystarczy na krótką metę. Możemy zrobić więcej. Ale najważniejsze jest upewnienie się, że poradzimy sobie z cenami w perspektywie średnio- i długoterminowej”.

Zapytany, dlaczego świadczenia socjalne nie wzrosną wraz z inflacją, Boris Johnson odpowiedział, że rząd musi działać ostrożnie, by nie doprowadzić do spotęgowania wzrostu inflacji, która w marcu tego roku osiągnęła w UK już 7 proc., co stanowi rekord nie notowany od około 30 lat. Jednocześnie premier zapewnił, że rząd szuka możliwości wsparcia najuboższych gospodarstw domowych - szczególnie tych, które są zmuszone do wzmożonego korzystania z energii elektrycznej z powodu nadzwyczajnych potrzeb medycznych. Te gospodarstwa domowe mogą liczyć na priorytet w rządowych planach.

Z kolei kanclerz skarbu Rishi Sunak zapowiedział, że na razie rząd zamierza przede wszystkim przyglądać się tendencji cen energii i dopiero za kilka miesięcy może być w stanie przedstawić bardziej szczegółowe rozwiązania, gdy pojawi się też nowy budżet - donosi agencja Reuters.