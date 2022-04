Rosjanie w krajach UE demonstrują poparcie dla inwazji na Ukrainę. Albo... protestują przeciwko doświadczanej „dyskryminacji” [Wideo]

Fot. Getty

Wydawałoby się, że Rosjanie, którzy mieszkają na Zachodzie Europy i mają w związku z tym dostęp do rzetelnej informacji, nie będą mieli złudzeń, kto w wojnie na Ukrainie jest agresorem i jaka powinna być jej polityczna i moralna ocena. Tymczasem, jak pokazał zeszły weekend, w niektórych krajach Unii Europejskiej Rosjanie pozwalają sobie nie tylko na protesty przeciwko „dyskryminacji” ze względu na narodowość, ale nawet na jawne manifestowanie poparcia dla agresji Putina.

W zeszły weekend demonstracje obywateli Federacji Rosyjskiej odbyły się przede wszystkim w Niemczech. W Hanowerze na przykład ulicami miasta przejechała kolumna samochodów pod hasłem „Przeciw mowie nienawiści, zastraszaniu i dyskryminacji ludności rosyjskiej”. A bardzo podobna demonstracja odbyła się także we Frankfurcie, gdzie Rosjanie próbowali zaprzeczać zbrodniom wojennym dokonywanym przez Rosję na Ukrainie. „Oni są zdania, że to inscenizacje Ukrainy, która nie jest niepodległym krajem” - tak o manifestacjach napisał dziennikarz "Bild".

Z kolei organizator demonstracji we Frankfurcie przekonywał: - Nikt z nas nie popiera przemocy i nienawiści. Z powodu tego, co się stało, wielu ludzi postrzega nas jako agresorów. Nie chcemy się bać i wstydzić, że mamy rosyjską krew. Wielu Rosjan padło ofiarą dyskryminacji, niektórzy stracili pracę.

Jeszcze wyraźniej Rosjanie zamanifestowali poparcie dla wojny w Ukrainie w Irlandii. Tam, co upubliczniła ambasada Ukrainy w Dublinie, również doszło do przejazdu samochodów opatrzonych flagami Federacji Rosyjskiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Co więcej, niektóre samochody (zostało to zarejestrowane m.in. na autostradzie M50 w okolicy Dublina), były też oznakowane literą „Z”. Literą, która od blisko 50 dni wojny w Ukrainie stanowi wyraz poparcia dla konfliktu. Według oficjalnej narracji rosyjskiego ministerstwa obrony, litera „Z” to skrót od „Za pabiedu!”, czyli „za zwycięstwo”.

It’s absolutely disgusting that these russians living in demonstrate their complete disrespect for country of residence&the Irish people who stand against russia’s war in Ukraine. the symbol of killings & atrocities, must be prohibited by law in every democratic state pic.twitter.com/ttGwbYReNF