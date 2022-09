Rosja straszy Europejczyków zakręceniem kurków z gazem i śmiertelnym mrozem. Gazprom wypuścił do sieci propagandowe wideo

Fot. Getty

Czy Europie, po zakręceniu kurków z gazem przez Gazprom, grozi „epoka lodowcowa”? Takie właśnie wrażenie miało na mieszkańcach większości państw Europy zrobić najnowsze, propagandowe wideo rosyjskiego koncernu i zarazem największego na świecie wydobywcy gazu ziemnego. Wideo raczej jednak rozśmieszyło i oburzyło internautów, niż ich... przestraszyło.

Na najnowszym, propagandowym wideo Gazpromu pod tytułem "To będzie długa zima”, widzimy, jak rosyjski koncern zakręca kurek z gazem i odcina dostawy tego surowca dla Europy, co w następstwie prowadzi do śmiertelnego mrozu na kontynencie. Na nagraniu, któremu towarzyszy posępna muzyka, oglądamy skute lodem i śniegiem miasta Europy (w tym Kraków), którym w ogrzaniu zimą nie pomagają odnawialne źródła energii, w tym m.in. energia wiatru, energia promieniowania słonecznego i energię wodna.

"Winter will be big - only dusk and snow"



A propos of absolutely nothing, Gazprom releases an eerie two-minute video showing how a cold winter will freeze Europe to death pic.twitter.com/3KSmbhWe59