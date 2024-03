Praca i finanse Rok podatkowy 2023/2024 w UK – wszystko, co musisz wiedzieć

Do jakiej kwoty nie zapłacimy podatku dochodowego, pracując w UK? O jakich datach w ciągu roku należy pamiętać? Oto najważniejsze informacje, które bezpośrednio dotyczą twoich dochodów i podatków, jakie od nich płacisz.

Wraz ze zbliżaniem się końca roku podatkowego, warto jest się zapoznać z najważniejszymi regulacjami, dotyczącymi naszych dochodów oraz podatków, jakie musimy od nich płacić. Rok podatkowy to pojęcie, które odnosi się do 12-miesięcznego okresu wykorzystywanego przez firmy, rządy, organizacje i osoby fizyczne do celów sprawozdawczości podatkowej i księgowej. W anglosaskiej nomenklaturze jest on określany jako „fiscal year”, „tax year” lub po prostu „financial year”.

Rzecz jasna kwestie związane (szczególnie!) z płaceniem podatków dotykają w zasadzie wszystkich. Większość pracowników zatrudnionych na Wyspach płaci podatek dochodowy za pośrednictwem swoich pracodawców w systemie PAYE (Pay As You Earn), który opiera się na rządowym roku podatkowym. Z kolei osoby self-employed (samozatrudnieni) regulują swoje należności względem państwa w nieco inny sposób.

Kalendarz roku podatkowego w UK

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy rozpoczyna się 6 kwietnia bieżącego roku i kończy 5 kwietnia następnego roku. Mówiąc o „financial year” mamy zatem na myśli dwa lata kalendarzowe. Na przykład rok podatkowy rozpoczynający się 6 kwietnia 2022 i kończący się 5 kwietnia 2023 będzie określany jako rok finansowy 2022/2023 lub 2022–23.

W Wielkiej Brytanii istnieje kilka ważnych dat w roku podatkowym, o których należy pamiętać:

4 kwietnia – ostateczny termin rejestracji w systemie PAYE.

6 kwietnia – początek nowego roku podatkowego dla rządu i osób prywatnych.

31 maja – firmy muszą dostarczyć pracownikom P60, dokument podsumowujący całkowite wynagrodzenie i potrącenia za dany rok.

6 lipca – ostateczny termin zgłaszania przez pracodawców świadczeń i wydatków pracowniczych.

5 października – ostateczny termin rejestracji do zeznań podatkowych Self Assessment.

31 grudnia – ostateczny termin zgłoszenia zysków kapitałowych.

31 stycznia – upływa termin składania zeznań podatkowych Self Assessment i termin płatności podatku od zysków kapitałowych.

5 kwietnia – zakończenie roku podatkowego.

Jakie są kary za spóźnienie w złożeniu rozliczenia podatkowego lub zapłacie podatku? W tej sprawie zwróciliśmy się do eksperta. – Istnieje wiele kar za opóźnienie, mogą być one naliczane za każdy dzień spóźnienia – komentuje specjalnie dla “Polish Express” Dawid Nastula, specjalista ds. Rozliczeń Personalnych z Nash Accountancy.

– Dlatego ważne jest, aby być świadomym terminów i obowiązków podatkowych. Na przykład, za spóźnione złożenie deklaracji grożą kary od £100 za opóźnienie do £300 lub 5% podatku należnego w pierwszych 3 miesiącach od daty ostatecznego terminu złożenia deklaracji, czyli do 31/3. Później naliczane są kary dzienne wraz z odsetkami – dodaje ekspert z Nash Accountancy.

Ile podatku zapłacisz od swoich dochodów?

Kwota podatku dochodowego (Income Tax) zależy od ich kodu podatkowego i tego, jaka część podlega opodatkowaniu, po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance). Stawki w tym zakresie różnią się w zależności od regionu.

ANGLIA i IRLANDIA PÓŁNOCNA

Standardowa kwota Personal Allowance w roku podatkowym 2023–2024 wynosi:

242 funty tygodniowo

1048 funtów miesięcznie

12 570 funtów rocznie

Ile wynoszą stawki Income Tax?

Stawka Basic tax (20%) – do 37 700 GBP

Stawka Higher tax ( 40%) – od 37 701 GBP do 125 140 GBP

Stawka Additional tax (45) – powyżej 125 140 GBP

SZKOCJA

Standardowa kwota Personal Allowance w roku podatkowym 2023–2024 wynosi:

242 funty tygodniowo

1048 funtów miesięcznie

12 570 funtów rocznie

Ile wynoszą stawki Income Tax?

Stawka Starter tax (19%) – do 2162 GBP

Stawka Basic tax (20%) – od 2163 GBP do 13 118 GBP

Stawka Intermediate tax (21%) – od 13 119 GBP do 31 092 GBP

Stawka Higher tax (42%) – od 31 093 GBP do 125 140 GBP

Stawka Top tax (47%) – powyżej 125 140 GBP

WALIA

Standardowa kwota Personal Allowance w roku podatkowym 2023–2024 wynosi:

242 funty tygodniowo

1048 funtów miesięcznie

12 570 funtów rocznie

Ile wynoszą stawki Income Tax?

Stawka Basic tax (20%) – do 37 700 GBP

Stawka Higher tax (40%) – od 37 701 GBP do 125 140 GBP

Stawka Additional tax (45%) – powyżej 125 140 GBP

Zmiany w zakresie Personal Tax Allowance

Czy w najbliższym czasie można spodziewać się jakichś zasadniczych zmian w kwestii wysokości kwoty wolnej od podatku? I znów, oddajemy głos naszemu ekspertowi. – W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku pozostaje niezmieniona przez kolejne lata budżetowe, co oznacza, że nie rośnie ona wraz z inflacją – komentuje Dawid Nastula z Nash Accountancy. – Zamrożenie limitu Personal Tax Allowance od 2021/22 roku sugeruje, że nie będzie podlegać korekcie inflacyjnej aż do 2027/28. Nie ma też pewności, czy to zamrożenie nie będzie przedłużone po kwietniu 2028, co może prowadzić do wzrostu obciążenia podatkowego w przyszłości – dodaje.

– Na podstawie zapowiedzi Jeremy`ego Hunta w ramach Spring Budget 2024 i zamrożenia stawki Personal Tax Allowance do roku 2027/28, nie możemy się spodziewać podwyższenia kwoty wolnej od podatku w najbliższych latach. Jednakże istnieje możliwość, że decyzja ta zostanie ponownie rozważona po roku 2028, szczególnie jeśli zmienią się okoliczności gospodarcze lub polityczne – podsumowuje specjalista ds. Rozliczeń Personalnych z Nash Accountancy.