Rodziny w UK wynajmują trumny na pogrzeby. To efekt rosnących kosztów życia i braku pieniędzy na pożegnanie bliskich

Fot. Getty

Wielu rodzin w Wielkiej Brytanii nie stać obecnie na zakup trumny i odpowiednie pożegnanie bliskiego. W związku z tym niektóre przedsiębiorstwa pogrzebowe zaczęły oferować trumny na wynajem, aby obniżyć rodzinom koszty pogrzebu.

Czy w Wielkiej Brytanii koszty życia są już naprawdę tak wysokie, że ludzi nie stać jest na godne pożegnanie bliskich po śmierci? Wiele wskazuje, że tak, a media brytyjskie informują, że pewne przedsiębiorstwa pogrzebowe zaczęły wynajmować rodzinom trumny, aby obniżyć koszty pogrzebu. A, jak wiemy, zakup trumny to nie lada wydatek. Najtańsze drewniane trumny, wykonane tradycyjnie z drewna dębowego, wiśni lub klonu, kosztują ok. £4 450, podczas gdy najdroższa, standardowa trumna, kosztuje nawet £2650. Niestety, nawet trumna z tektury kosztuje £450.

Trumny na wynajem w UK

Stowarzyszenie the National Association of Funeral Directors poinformowało dziennik „The Sun”, że coraz więcej firm pogrzebowych oferuje trumny na wynajem. Na czas pogrzebu można je wyposażyć w specjalną, jednorazową wkładkę, którą następnie można wyjąć, przeznaczając trumnę dla następnego zmarłego. - Istnieje wiele sposobów na obniżenie kosztów pogrzebu, czyniąc go jednocześnie wyjątkowym. Pod warunkiem, że jasne jest, co jest [przez firmę] zapewniane, to jest to jedna z kilku dostępnych opcji, które mogą pomóc rodzinom – powiedział rzecznik stowarzyszenia. Koszt najmu trumny może oscylować w okolicy £250.

- Jeśli możemy wypożyczać przedmioty na inne wydarzenia, takie jak śluby, to dlaczego nie w przypadku śmierci? Dążę do tego, aby trumny z wierzby były dostępne dla rodzin o niższych dochodach bez uszczerbku dla jakości pogrzebu – zaznacza Sophia Campbell z firmy pogrzebowej Woven Farewell.