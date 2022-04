Roczna opłata za umieszczenie dziecka w żłobku w UK wzrosła w ciągu pięciu lat o ponad £1400!

Fot. Getty

Z badań zleconych przez Partię Pracy wynika, że średni roczny koszt umieszczenia dziecka poniżej drugiego roku życia w żłobku wzrósł w Wielkiej Brytanii o prawie £1500 w ciągu pięciu lat. To ogromne obciążenie dla rodzin pracujących.

Koszty opieki nad małymi dziećmi rosną w Wielkiej Brytanii w takim tempie, że wielu rodziców nie może sobie pozwolić na pracę w pełnym wymiarze godzin. Najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Partii Pracy pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat średni roczny koszt umieszczenia dziecka poniżej drugiego roku życia w żłobku wzrósł w Wielkiej Brytanii o prawie £1500. Jednocześnie o 17 proc. (z £56,82 w 2018 do £66,75 w 2022 r.) wzrosły też opłaty za świetlice i kluby dziecięce, w których dzieci przebywają po zakończeniu zajęć szkolnych. Sondaż Pregnant Then Screwed, zrobiony we współpracy z Mumsnet wykazał wreszcie, że 40 proc. matek w UK pracuje mniej godzin, niż by chciało, właśnie ze względu na wysokie na Wyspach koszty opieki nad dziećmi.

Koszty opieki nad dziećmi w UK rosną lawinowo

Dane pokazują, że średni tygodniowy koszt miejsca w żłobku dla dziecka poniżej drugiego roku życia w pełnym wymiarze godzin wzrósł w Anglii średnio o 16 proc. w ciągu pięciu lat, z £236,19 w 2018 r. do £273,57 w 2022 r. W przypadku dwulatków opłata ta wzrosła z kolei o 15 proc., z £231,75 w 2018 r. do £265,38 w 2022 r. Na podstawie tych sum można łatwo oszacować, że w ciągu 38-tygodniowego roku szkolnego średni roczny koszt miejsca dla dziecka poniżej drugiego roku życia w angielskim żłobku wzrósł o £1420,44 w ciągu pięciu lat.

Konserwatyści nie dbają o dobrostan rodzin w UK?

Laburzyści nie mają wątpliwości, że konserwatyści nie dbają wystarczająco o dobrostan rodzin w UK. - Za rządów konserwatystów wysokiej jakości opieka nad dziećmi jest coraz bardziej niedostępna i nie do uniesienia. Rodzice muszą pracować mniej godzin lub odejść z pracy, ponieważ nie mogą znaleźć opieki [dla dziecka] ani sobie na nią pozwolić, a rząd po raz kolejny zawodzi dzieci i rodziny. [Plan] Labour’s Children’s Recovery Plana to inwestycja w miejsca dla dzieci we wczesnych latach życia, w bezpłatne posiłki w szkole i zwiększenie dostępu do klubów przedszkolnych i pozaszkolnych – mówi Bridget Phillipson, sekretarz ds. edukacji w gabinecie cieni Partii Pracy.