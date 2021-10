Robot brytyjskiej produkcji został „aresztowany” przez służby Egiptu! Ai-Da jest podejrzewana o szpiegostwo

Fot. YouTube

Do zupełnie niecodziennej sytuacji doszło w Kairze, gdzie... służby egipskie aresztowały robota. Ai-Da została zatrzymana na okres 10 dni, ponieważ jest podejrzewana o szpiegostwo.

Ai-Da to humanoidalna artystka-robot, produkcji brytyjskiej, która tworzy obrazy z wykorzystaniem algorytmów. Ai-Da podróżowała na wystawę niedaleko piramid w Gizie ze swoim twórcą, Aidanem Mellerem, gdy została zatrzymana przez funkcjonariuszy straży granicznej. Z relacji Aidana Mellera wynika, że służby egipskie schwytały robota i zażądały usunięcia mu oczu, w których znajdują się kamery. Właśnie tych urządzeń Ai-Da używa do rysowania i malowania. - Ambasador Wielkiej Brytanii pracował przez całą noc, aby uwolnić Ai-Da, ale teraz jesteśmy na dobrej drodze. To naprawdę stresujące. (…) Nie mogę jej wydłubać oczu, ponieważ są one jej integralną częścią, związaną z rysunkiem, malarstwem i rzeźbą. Bez nich też Ai-Da wyglądałaby dziwnie – wyznał w mediach Meller.

Ai-Da – robot inny niż wszystkie

Ai-Da, skonstruowana w kwietniu 2019 r. przez Engineered Arts w Kornwalii, to pierwszy robot na świecie, który potrafi narysować prawdziwych ludzi. Obrazy w wykonaniu robota można było dotychczas obejrzeć w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Muzeum Designu i w Tate Modern. Ciało robota jest zdolne do ekspresyjnych ruchów i ma realistyczną, silikonową skórę. Dodatkowo Ai-Da jest wyposażona w wydrukowane w drukarce 3D zęby i dziąsła, a w oczach ma zamontowane kamery.